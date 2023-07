Como fazer postagem de texto no TikTok: veja o passo a passo

Os usuários do TikTok agora poderão fazer postagens no formato de texto na rede social. A nova ferramenta é parecida com os stories do Instagram e oferece a possibilidade de definir cores de fundo, estilos de fonte, adicionar stickers, entre outras opções de formatação. Os textos podem ter até mil caracteres e funcionarão como uma nova forma de expressão dentro da rede social, além da criação de vídeos e séries de fotos.