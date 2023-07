Como funciona o cardápio digital para WhatsApp

O cardápio digital é uma funcionalidade disponível para o WhatsApp Business , versão comercial do mensageiro que pode ser instalada em dispositivos Android e iPhone ( iOS ). Esse é um recurso útil para estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes e lojas de vestuário que precisam atualizar o seu catálogo para compartilhar com os clientes de forma rápida e prática. O recurso também é uma opção interessante para reter e gerar interesse em mais consumidores, já que os produtos permanecem visíveis perfil da empresa. A seguir, confira como funciona o cardápio digital e como incluir a ferramenta no perfil comercial do WhatsApp .

Como funciona o cardápio digital do WhatsApp?

O cardápio digital do WhatsApp funciona como o item físico, mas está atrelado ao mensageiro digital. Por isso, a ferramenta permite que os clientes consigam visualizar a lista de produtos oferecidos pelas empresas com mais facilidade. O recurso também pode ser enviado digitalmente pelo próprio negócio. Além disso, o cardápio permite os consumidores conseguem compartilhar esses itens com amigos ou enviar mensagens diretamente para a empresa. A versão comercial do mensageiro suporta o cadastro de até 500 produtos com a inserção de informações como nome, fotos, links e descrições detalhadas.

Como criar um cardápio no WhatsApp

Passo 1. Para criar um cardápio no WhatsApp, é preciso clicar nos três pontinhos e, em seguida, em “Ferramentas comerciais”. É importante reiterar que a ferramenta só está disponível para contas Business;

Passo 2. Toque no campo “Catálogo” e aperte em “Adicionar item”;

Passo 3. Adicione as imagens do produto, nome, preço, link e código do item. É válido pontuar que as imagens ficam sujeitas a uma análise da Política Comercial do próprio aplicativo e o anúncio fica disponível apenas após esse procedimento. Após as informações serem cadastradas, basta apertar em “Salvar” para ser adicionado ao cardápio.

O que é o gerenciamento de estoque?

O gerenciamento de estoque é uma forma de o negócio manter o cardápio atualizado e controlar os produtos ou serviços exibidos aos clientes. Com o recurso, é possível apagar ou ocultar algum item que esteja em falta no estoque ou que a empresa não planeje mais comercializar.

Para deixar um produto oculto, basta pressionar o item cadastrado e apertar no ícone do olho para depois clicar em “ocultar”. Caso deseje exibir novamente o anúncio, o procedimento é inverso. Pressione o item, clique no ícone de olho e, logo após, toque em “Mostrar”. Para apagar o item ou serviço definitivamente, basta pressioná-lo e apertar no ícone de lixeira para confirmar a exclusão.

Como fica o cardápio no WhatsApp?

Para conferir como ficou o cardápio no WhatsApp Business, o próprio empreendedor ou cliente precisa clicar no perfil da empresa para obter mais informações. Em seguida, é possível ver os itens cadastrados no catálogo dentro do campo “Produtos”. Ao clicar em “Ver tudo” é possível conferir todos os itens.

