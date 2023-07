Como ganhar Robux no Roblox? Veja formas seguras de ganhar a moeda

É possível ganhar Robux no Roblox de diferentes maneiras. Uma delas é através de relatos de violações encontradas em games da plataforma. Mas a forma mais tradicional é por meio da compra com dinheiro real de pacotes. Existem ainda outras formas de ganhar Robux, moeda virtual que pode ser usada na plataforma Roblox . A partir desse dinheiro, é possível obter diversas vantagens. O TechTudo lista cinco dicas para você ganhar Robux na plataforma de criação de jogos gratuita, disponível para Xbox One , PC, macOS , Android e iOS ( iPhone e iPad ).

O TechTudo reuniu três tópicos para você saber tudo sobre como ganhar Robux e ainda explica o que é Roblox e para que serve Robux. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é Roblox? O que é e para que serve Robux? Como ganhar Robux no Roblox?

1. O que é Roblox?

Roblox é uma plataforma de jogos que conta com mais de 15 milhões de games de inúmeros gêneros, baseados em títulos como GTA 5, PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) e Pokémon. Roblox está disponível para Xbox One, PC, macOS, Android e iOS (iPhone e iPad).

2. O que é e para que serve Robux?

A moeda utilizada para fazer transações em Roblox é o Robux. Com esse capital virtual, o usuário pode comprar itens cosméticos para personalizar seu avatar e ganhar acesso a títulos pagos, além de garantir outros benefícios. Confira, no tutorial a seguir, como ganhar Robux no Roblox de maneira confiável.

3. Como ganhar Robux no Roblox?

Compre Robux dentro do jogo

O método mais comum para ganhar Robux no Roblox é comprando os pacotes dentro do jogo com dinheiro real. O preço da moeda virtual é exibido em dólares na loja do jogo; no entanto, não é obrigatório ter um cartão de crédito internacional para fazer a compra.

É possível adquirir o "dinheiro" da plataforma utilizando cartões de crédito, débito e PayPal, além de cartões pré-pagos do Roblox e boleto bancário. O preço, convertido em reais e com os impostos adicionados, é exibido assim que o usuário escolhe um método de pagamento.

Entre para o Builders Club

Builders Club é um serviço de assinatura que oferece alguns benefícios aos usuários da plataforma de jogos. Os membros do Builders Club ganham Robux no Roblox diariamente, em quantias que variam conforme o nível do jogador. Existem, ainda, outras modalidades do Builders Club, como Turbo e Outrageous, que aumentam a quantidade diária de Robux que o usuário ganha.

Venda e troca de itens

Uma das vantagens de ser membro do Builders Club é a possibilidade de vender itens colecionáveis por preços em Robux definidos por você. Objetos exclusivos e raros podem ser comercializados por uma quantidade maior de Robux. No entanto, é necessário ter cuidado com os "robôs de troca", que consistem em contas criadas para enganar os jogadores, vendendo itens de baixíssimo valor. Além disso, vale ficar atento e estabelecer um preço de acordo com os valores médios do mercado.

Outra forma de adquirir Robux pelo Builders Club é trocando itens e requisitando uma quantia de Robux durante o processo de troca. Além disso, é possível criar suas próprias camisas e calças customizáveis para vender na plataforma e, assim, adquirir Robux.

Criar passes de jogo

Um passe de jogo permite que o usuário crie itens especiais que podem ser comprados apenas uma vez pelos jogadores dos games criados no Roblox. Os passes garantem diversos bônus ao seu jogo, como um avatar novo ou acesso a lugares restritos, por exemplo.

Você pode colocar o preço que desejar no passe de jogo. É importante, também, lembrar que membros do Builders Club recebem 70% da quantia ganhada pelas vendas, enquanto usuários normais recebem apenas 10%.

Relate violações de regras

Ao denunciar 100 violações de regras realizadas por outros usuários, você pode receber até 10 Robux por meio de tickets trocáveis. Vale lembrar, no entanto, que todos os relatórios passam pela moderação do jogo antes do usuário receber seus tickets. Fique atento e tome cuidado, pois jogadores podem ser punidos, caso efetuem denúncias falsas.

Via Suporte Roblox

