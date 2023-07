Instalar um SSD NVMe é um procedimento simples que pode ajudar a aumentar o desempenho do seu PC ou notebook. Diferentemente dos SSDs mais comuns, que utilizam uma interface chamada SATA, também presente em HDs, os SSDs NVMe utilizam um protocolo de comunicação mais moderno, o PCIe , conectado a uma porta M.2. Assim, enquanto um SSD SATA, que é mais comum e barato, oferece velocidades de leitura e gravação na casa dos 500 MB/s, o NVMe pode superar os 7.000 MB/s, aumentando consideravelmente o desempenho do sistema.

Com a alta performance, a unidade de armazenamento pode oferecer muito mais agilidade às máquinas. Sendo assim, esse tipo de SSD é aplicável também em consoles modernos, como o PlayStation 5 (PS5), que exigem desempenho muito avançado. Abaixo, o TechTudo explica como instalar um SSD NVMe no PC, notebook ou console.

2 de 4 Como instalar SSD NVMe? Veja procedimento no PC e PS5 — Foto: Divulgação/ADATA Como instalar SSD NVMe? Veja procedimento no PC e PS5 — Foto: Divulgação/ADATA

O que é preciso para instalar um SSD NVMe?

Os SSDs NVMe utilizam um protocolo de comunicação mais moderno, o que faz com que este tipo de unidade exija compatibilidade por parte do dispositivo no qual vão ser instalados. Um notebook ou placa-mãe modernos provavelmente vão contar com ao menos uma porta M.2 com suporte a unidades NVMe.

Portanto, antes de adquirir um SSD NVMe, é interessante que você tenha acesso ao manual de seu notebook ou placa-mãe, para verificar a disponibilidade de uma conexão compatível com a unidade de armazenamento.

Como escolher um SSD NVMe?

Uma vez que você já tenha verificado que a placa-mãe de seu PC ou notebook tem compatibilidade com um SSD NVMe, é hora de escolher o SSD. Para isso, é preciso considerar qual volume de armazenamento é o mais adequado para suas necessidades. As opções de NVMe mais comuns no mercado brasileiro têm densidade entre 128GB e 4TB.

Se você está procurando um SSD NVMe para seu console PS5, vai precisar ficar atento a alguns requerimentos técnicos que o console impõe. Para que um SSD NVMe seja compatível com o console da Sony, é preciso que o aparelho tenha velocidade de leitura sequencial mínima de 5.500 MB/s, além de ser compatível com a interface PCIe 4.0 e ter capacidade de ao menos 500GB. O formato suportado é o padrão 2280, ou seja, com 22 mm de largura e 80 mm de comprimento.

3 de 4 SSD NVMe da Gigabyte tem formato padrão 2280 — Foto: Reprodução/Amazon SSD NVMe da Gigabyte tem formato padrão 2280 — Foto: Reprodução/Amazon

Vantagens de utilizar um SSD NVMe

Além de oferecer mais desempenho que HDs e SSDs SATA, em notebooks ou desktops é possível utilizar um SSD NVMe sem abrir mão de outras unidades de armazenamento com outro tipo de conexão. Dessa forma, você pode optar por instalar seu sistema operacional no SSD NVMe, que tem mais desempenho, e deixar seus arquivos, programas e mais dados em soluções de armazenamento que privilegiam a maior capacidade, como os HDs.

No caso de notebooks que já contam com um HD ou mesmo um SSD SATA, as unidades já alocadas não precisam ser removidas para que o SSD NVMe seja instalado. Assim, é possível aproveitar todo o desempenho que um SSD NVMe pode oferecer, e, ao mesmo tempo, garantir uma segunda unidade dedicada apenas ao armazenamento de arquivos.

Como instalar SSD NVMe no PC ou notebook?

Para instalar um SSD NVMe em desktops, você vai precisar acessar a parte interna do gabinete e localizar a porta M.2 compatível na placa-mãe do computador. Em notebooks, o processo pode ser um pouco mais complexo, uma vez que a maior parte dos equipamentos vai precisar ser desmontada para que o usuário possa ter acesso ao conector M.2.

Uma vez que você tenha localizado o slot, basta encaixar o SSD e utilizar um parafuso para fazer a fixação da unidade na posição correta. Antes de iniciar a instalação, portanto, certifique-se de que tem um parafuso compatível, uma vez que esse tipo de peça tem um tamanho bem específico.

Como instalar SSD NVMe no PS5?

O console da Sony conta com uma porta de expansão de armazenamento que pode ser acessada por meio da remoção da carenagem do console. O procedimento requer algum cuidado, mas é ligeiramente mais simples do que instalar um SSD NVMe em alguns notebooks.

Primeiramente, será preciso remover a tampa direita do console. Você pode posicionar o PS5 horizontalmente em uma mesa e, levantando levemente a ponta superior da tampa direita sem colocar muita pressão, será possível removê-la. Ao ouvir um click, basta mover a lateral no sentido da parte de baixo do console.

4 de 4 SSD WD Black SN850 no PlayStation 5 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo SSD WD Black SN850 no PlayStation 5 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Ao remover a carenagem do console, será possível localizar o compartimento do SSD, que é protegido por uma tampa que pode ser removida com uma chave Philips. O local de instalação compreende praticamente o tamanho exato da unidade — por isso, basta encaixar o SSD NVMe e concluir a instalação com um parafuso.

Agora, basta recolocar a tampa do compartimento do SSD com o parafuso correspondente e, depois, encaixar novamente a carenagem do console. No vídeo abaixo, você pode acompanhar o passo a passo detalhado em um tutorial da Sony.

