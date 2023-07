Como jogar de Chun-Li no Street Fighter 6: guia com combos, especiais e dicas

Chun-Li é uma das personagens mais icônicas dos games e é especialmente conhecida por ser a primeira lutadora feminina da história dos jogos de luta. Ela fez sua estreia em Street Fighter 2, de 1991, e se tornou uma presença recorrente na série desde então. Em Street Fighter 6 , ela traz um visual repaginado que representa uma nova fase da sua vida, já que abandonou suas atividades como agente da Interpol para focar em dar aulas de Kung-Fu e cuidar de Li-Fen, uma jovem que foi resgatada das garras da organização criminosa Shadaloo no jogo anterior.

A personagem tem uma jogabilidade bastante técnica que exige combos de alta dificuldade de execução. Desta vez, ela traz um estilo único graças ao especial Serenity Stream, que a faz assumir uma nova pose de luta com acesso a golpes exclusivos. De resto, ela ainda traz seus icônicos especiais com chutes e habilidades que exigem segurar para uma direção antes de serem executadas. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um guia com especiais, dicas e combos para mandar bem de Chun-Li em Street Fighter 6. Confira:

Chun-Li é conhecida pelas suas técnicas com chutes e agilidade

História de Chun-Li

Chun-Li é uma talentosa artista marcial chinesa e detetive criminal da Interpol, trabalho que começou a exercer para desvendar o desaparecimento do seu pai. Após descobrir que ele teria sido morto pela organização criminosa Shadaloo, a lutadora dedica toda a sua carreira a traçar sinais do Império do Mal e destruir o seu mandante, M. Bison.

Ela é movida pelo seu grande senso de justiça, responsável por ditar todas as suas decisões. Com a queda da Shadaloo nos eventos de Street Fighter 5, Chun-Li resgata uma jovem hacker chamada Li-Fen, que era forçada a trabalhar para a organização, e a adota como sua filha. Atualmente, ela utiliza todo o seu conhecimento em artes marciais para ensinar a comunidade local.

Habilidades de Chun-Li

Kikoken (← → + soco)

Kikoken é um projétil de ki que viaja pela tela após ser executado. Para executá-lo, é preciso segurar para trás por cerca de um segundo e, em seguida, pressionar para frente mais soco. Dependendo da intensidade do soco pressionado, ele é disparado com mais velocidade. É uma técnica ótima para ganhar tela e deixar o adversário desconfortável.

Kikoken é a clássica magia carregável de Chun-Li, que marca retorno em Street Fighter 6

Hyakuretsukyaku (↓↘→ + chute)

Hyakuretsukyaku, chamado também de Lightning Kicks ou Legs, é uma saraivada de chutes que Chun-Li desfere sobre o adversário. Essa habilidade é ótima como um finalizador de combos e a versão com chute forte derruba o oponente. Também é possível executar no ar.

Hyakuretsukyaku é a principal técnica com chutes da Chun-Li

Spinning Bird Kick (↓↑ + chute)

Spinning Bird Kick é uma série de chutes giratórios em que Chun-Li navega pela tela de cabeça para baixo. Para executá-lo, é preciso segurar para baixo por cerca de um segundo e, depois, pressionar cima e chute juntos. É uma técnica que causa bastante dano e que é ótima para levar o adversário até o canto da tela para continuar pressionando-o.

Spinning Bird Kick é um excelente finalizador de combos por carregar o adversário até o canto da tela

Hazanshu (↓↙← + chute)

Hazanshu é uma técnica em que Chun-Li desfere um forte chute após um salto giratório. Essa técnica é especialmente útil para atravessar magias e punir os adversários.

Hazanshu é um golpe que retorna de Street Fighter 4 e permite que Chun-Li atravesse magias com facilidade

Tensho Kyaku (↓↓ + chute)

Tensho Kyaku é uma técnica em que Chun-Li desfere uma saraivada de chutes ascendentes. É uma técnica especialmente útil para aplicar anti-aéreos, pois é invencível a pulos. A versão com overdrive, que gasta barra, também é completamente invencível nos frames iniciais, então é útil para ganhar espaço quando estiver sob pressão.

Tensho Kyaku também é um golpe clássico de Chun-Li que, em Street Fighter 6, é o principal anti-aéreo da lutadora

Serenity Stream (↓↙← + soco)

Serenity Stream é uma postura que Chun-Li assume para conseguir acesso a golpes normais exclusivos, com todos os seus seis botões. Essa técnica é o principal pilar dos combos otimizados da personagem, além de ser cancelável a partir de praticamente todos os seus botões.

Serenity Stream transforma a Chun-Li em uma personagem de "stance" em Street Fighter 6, pois dá acesso a novos golpes normais

Kikosho (↓↘→↓↘→ + soco)

Kikosho é o especial de nível um da Chun-Li. A lutadora canaliza toda a sua energia nas palmas das mãos para causar dano no adversário. É uma técnica bastante rápida e invencível nos frames iniciais. Também pode ser feito no ar para finalizar combos.

Kikosho é um dos especiais clássicos da Chun-Li que, em Street Fighter 6, gasta apenas uma barra de super

Hoyoku-sen (↓↘→↓↘→ + chute)

Hoyoku-sen é o segundo especial da Chun-Li. Na ativação, a lutadora se projeta para frente e consegue atravessar até mesmo magias, desferindo uma sequência de chutes que, no fim, arremessa o adversário para o ar. Nesse momento, o jogador pode segurar para cima para continuar um combo aéreo.

Hoyoku-sen é um especial de duas barras que desfere uma série de chutes no adversário para, depois, arremessá-lo para cima

Soten Ranka (↓↙←↓↙← + chute)

Soten Ranka é a habilidade final da Chun-Li. O especial nível três tem uma ativação rápida e desfere uma série de ataques, finalizando com um chute que esmaga o adversário no chão. É ideal para fechar combos com o máximo de dano possível, além de ser totalmente invencível na ativação para pegar os oponentes de surpresa.

O especial de nível três da Chun-Li, Soten Ranka é ideal para fechar combos com bastante dano

Dicas

O segredo para mandar bem com personagens de charge, ou seja, que carregam seus especiais segurando para uma direção, é começar a segurar o direcional sempre durante a animação dos golpes;

A Chun-Li é uma personagem que tira proveito dos seus golpes normais de longo alcance, como sMP, para controlar espaço. Por isso, vale sempre jogar com mais cautela em vez de agressivar o tempo todo contra o adversário;

O Tensho Kyaku é o principal anti-aéreo de Chun-Li, mas ela ainda dispõe do chute médio (sMK) e chute forte (sMK) contra saltos mais arqueados. Esse último, em especial, garante combos se cancelado no Serenity Stream;

Os jabs (sLP) da Chun-Li são ótimos para controlar espaço, pois são rápidos e têm um bom alcance;

O Hazanshu é uma técnica útil para atravessar magias e encurtar rapidamente a distância entre o adversário. Caso acerte em Counter Hit, ainda pode levar para um combo bastante danoso.

A magia da Chun-Li, o Kikouken, é ótima para gerar ofensiva por viajar lentamente. Isso permite que a personagem ganhe tela e ainda reaja a uma possível tentativa de pulo do adversário;

Contra personagens que usem projéteis, vale sempre ficar atento para reagir com o Super Art de nível 2, o Hoyoku-Sen, pois ele é capaz de atravessar magias e punir o adversário à distância;

O soco médio em pé da Chun-Li é positivo em caso de defesa, então é um golpe muito útil para punir jogadores que gostam de apertar botão;

O Serenity Stream é uma peça fundamental para os combos da Chun-Li, com destaque para as sequências com chute médio (sMP) e chute forte (sHK), que arremessam o adversário para o ar.

O Hyakuretsukyaku, em caso de acerto, é um ótimo golpe para reiniciar a pressão no adversário, pois a Chun-Li está em vantagem. Vale observar a reação do adversário após essa situação e forçar adivinhações com agarramentos.

Combos

A seguir, você confere alguns dos combos mais básicos para jogar de Chun-Li A lista traz o estilo de notação comumente utilizado pela comunidade de jogos de luta (FGC). O TechTudo também disponibilizou uma legenda para facilitar a leitura dos combos. Confira:

cLK > sLP > sLK xx Hyakuretsukyaku L ou M;

cLK > cLP xx Spinning Bird Kick L;

sLP > sMP > cMP xx Spinning Bird Kick M;

sLP > sMP > cMP xx Spinning Bird Kick Overdrive > Tensho Kyaku H;

bHP xx Hyakuretsukyaku H > Kikosho;

sHK xx Serenity Stream > MK xx Drive Rush > sMP > sHP xx Hyakuretsu Kyaku H > Kikosho;

Hazanshu H > cMP xx Spinning Bird Kick Overdrive > Soten Ranka;

bHP > sLK xx Hyakuretsukyaku Overdrive xx Hoyoku-sen > Pulo para frente > dMK > dMK xx Kikosho;

Drive Impact (canto da tela) > bHP xx Hyakuretsukyaku H > Tensho Kyaku H;

Serenity Stream HP xx Drive Rush > sMP > bHP xx Serenity Stream LK xx Spinning Bird Kick L.

Vale lembrar que a ideia por trás desses combos é ensinada em detalhes no Guia de Personagens e Desafios de Combos, no menu de prática do jogo. É interessante explorar esses modos para entender melhor o funcionamento da personagem.

Como ler a notação de combos em jogos de luta Símbolo Significado LP Soco fraco MP Soco médio HP Soco forte LK Chute fraco MK Chute médio HK Chute forte s Em pé (stand) c Agachado (crouch) > Link (um golpe aós o outro) xx Cancelamento f Para frente (forward) b Para trás (back) d Para baixo (down) qcf Um quarto de lua para frente (quarter circle forward) qcb Um quarto de lua para trás (quarter circle back)

Com informações de Capcom

