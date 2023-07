Como jogar de Naafiri no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Naafiri, a Fera das Cem Mordidas , é a mais nova campeã do League of Legends . Ela chegou ao MOBA da Riot Games no dia 20 de julho como uma das principais atrações do patch 13.14 e do evento Soul Fighter . A personagem é uma representante dos Darkin, espécie demoníaca do MOBA da Riot Games, e pode ser jogada preferencialmente nas rotas do meio e da selva. A assassina tem dano físico e conta com habilidades simples de compreender, o que faz dela uma escolha atrativa para novos usuários.

Apesar de ser fácil de aprender, o jogador pode demorar a dominar totalmente a Naafiri, já que isso pode ser uma tarefa mais complicada. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia das habilidades, runas, builds e outras dicas a respeito da campeã. Vale lembrar que as informações a seguir têm como base a atualização 13.14.

Habilidades de Naafiri

Em Maior Número (Passiva)

A passiva de Naafiri faz com que outros lobos, os Companheiros de Matilha, apareçam para ajudá-la. Esse grupo ataca junto à campeã, causando um pouco mais de dano a cada combo realizado. Vale lembrar que abater monstros grandes ou um adversário reduz o tempo de recarga da passiva, que é de 25 segundos no começo do jogo. Além disso, a personagem só pode andar junto a dois outros caninos nos níveis iniciais, número que pode chegar até três com o passar dos níveis.

Adagas Darkin (Q)

Adagas Darkin é a habilidade mais interessante para Naafiri iniciar seus combos. Ao ativá-la, a personagem lança adagas que causam dano físico e sangramento, o que diminui a vida do adversário ao longo de 5 segundos. O poder ainda pode ser reutilizado e causar mais dano com base na vida do alvo, além de recuperar um pouco de vida da Naafiri. A habilidade também marca os adversários, que serão atacados diretamente pela matilha disponível no momento.

Caça aos Cães (W)

O W da Naafiri, Caça aos Cães, é a forma mais eficaz para a campeã diminuir rapidamente a distância para o oponente, parando no primeiro campeão atingido. A habilidade causa um pouco de dano físico e lentidão, além de ter seu alcance aumentado com base no nível de sua ultimate. Seus Companheiros de Matilha ficam invulneráveis na sua utilização, porém, é importante lembrar que o avanço demora um tempo para ser realizado, o que deixa a campeã exposta aos ataques.

Eviscerar (E)

Com o Eviscerar, Naafiri executa um avanço pequeno e causa bastante dano ao adversário. A habilidade também se destaca por curar em 100% a vida dos Companheiros de Matilha. Geralmente, é utilizado como extensão de combo, não como o primeiro ataque, mas também pode ser usado para atravessar paredes finas e reagrupar todos os lobos.

Chamado da Matilha (R)

Naafiri recebe em sua ultimate dano de ataque e dois companheiros adicionais por 15 segundos. Ela fortalece a matilha, ganha velocidade de movimento e recebe um escudo ao atingir seu primeiro alvo. Além disso, a habilidade concede visão dos inimigos próximos, desde que eles não estejam invisíveis ou camuflados. Aproveite o aumento de dano físico e use a habilidade para atacar com tudo.

Ordem das habilidades de Naafiri

A principal habilidade para focar na Naafiri é a Adagas Darkin (Q). Não é para menos: esse poder é crucial para iniciar os melhores combos da campeã e, consequentemente, causar mais dano. Eviscerar (E) será o segundo foco no decorrer dos níveis.

Ordem de habilidades | Naafiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Adagas Darkin Q Q Q Q Q Caça dos Cães W W W W W Eviscerar E E E E E Chamado da Matilha R R R

Feitiços e Runas de Naafiri

Naafiri pode usar dois diferentes combos de feitiços dependendo da partida. Caso ela esteja na selva, o ideal é Golpear + Flash, como é de costume na rota. Porém, se a campeã estiver no meio, é comum usar Incendiar + Flash para conseguir abates mais facilmente. Outra opção é trocar o Incendiar pelo Teletransporte, já que esse poder garantirá uma maior presença no mapa durante o jogo.

A runa mais popular do momento envolve a utilização do eletrocutar, da árvore de dominação. Trata-se de uma escolha muito segura por garantir um dano alto em adversários frágeis e ter ótima sinergia com os combos das habilidades Adagas Darkin (Q) e Eviscerar (E). A página principal é completada com Impacto Repentino, Globos Oculares e Caçador de Tesouros. A página secundária é a de Precisão com Presença de Espírito e Golpe de Misericórdia.

Porém, a runa com maior taxa de vitórias utiliza o Primeiro Ataque, da árvore de Inspiração. O problema dessa escolha está na possível presença de magos no time adversário, que podem anular o efeito da runa com suas habilidades na rota do meio. Ainda assim, em matchups um pouco mais favoráveis, essa opção pode ser até melhor do que o Eletrocutar devido ao dano adicional e ao ouro recebido. As outras runas dessa árvore são Calçados Mágicos, Entrega de Biscoitos e Perspicácia Cósmica. A árvore secundária é a de Dominação, com Impacto Repentino e Caçador de Tesouros.

Exemplos de builds de Naafiri

O item essencial de Naafiri no momento é o Crepúsculo de Draktharr, já que fornece letalidade e aceleração de habilidade, status muito importantes para a campeã. Em relação aos outros equipamentos, não há grandes diferenças entre ambas as rotas, com exceção dos itens iniciais, o que já é esperado. No momento, outras escolhas de maior popularidade são Limiar da Noite e Rancor de Serylda. Contudo, a Naafiri funciona muito bem também com A Coletora no lugar do Limiar da Noite. Outra opção que aparece de forma tímida é a Garra do Espreitador.

Para finalizar a build, opte por Anjo Guardião para reviver após difíceis batalhas. Os demais itens são situacionais, como Mandíbula de Malmortius (proteção contra magos), Cutelo Negro (penetração de armadura), Arco do Axioma (usar mais vezes a ultimate) e Presa da Serpente (lidar contra escudos).

Dicas

O all-in da Naafiri é ótimo, mas apenas se for feito da maneira correta. Antes de tomar a decisão de ir com tudo para cima de seu adversário, tenha seus Companheiros de Matilha ao seu lado para assegurar uma maior quantidade de dano;

Como a maior parte dos campeões assassinos em lutas entre equipes, Naafiri não deve avançar sozinha. O ideal é flanquear e atacar ao lado de seus aliados;

Como jungler, Naafiri pode garantir objetivos como Dragão e Arauto facilmente, tudo graças aos Companheiros de Matilha;

O Roamming é uma das armas mais interessantes da campeã, em especial quando pode usar de sua ultimate. Procure abusar disso e ajudar seus companheiros o máximo possível durante a fase de rotas;

É importante se lembrar que a Naafiri é bastante fraca nos primeiros níveis e que seu primeiro power spike verdadeiro é no nível 6, onde ela começa a brilhar.

Counters de Naafiri

Naafiri conta com alguns counters específicos nas duas rotas em que ela é utilizada. Na selva, são muitos os campeões que colocam a personagem em uma situação ruim, o que condiz com sua baixa taxa de vitórias na rota, 42%. Rek'Sai se destaca com mais de 62.9% de sucesso sobre a campeã e com bons números de vantagem no início do jogo.

Contudo, Hecarim aparenta ser a melhor resposta para a personagem, mesmo com um pouco menos de taxa de vitória, 62.5%. Isto acontece graças à capacidade que o caçador tem de obter vantagens altas de experiência e ouro com 15 minutos de partida sobre ela. Dezenas de outras escolhas também conseguem lidar bem contra a Naafiri, o que faz dela ser uma ameaça apenas quando está nas mãos de um jogador que já consegue dominar seu kit de habilidades com maestria.

Já no meio, a taxa de vitória sobe para 51%. Curiosamente, seu maior counter na rota é o Swain, um campeão mais comum na posição de suporte hoje em dia, seguido pela Neeko. Ambos os personagens mostram que a fraqueza da Fera das Cem Mordidas são campeões de longo alcance e com muita capacidade de poke no começo da rota. Outro destaque vai para Zed, que pode pressioná-la sem muitas dificuldades e duelar facilmente no um contra um. Não permitir que Naafiri saia da rota é a melhor estratégia para neutralizá-la.

