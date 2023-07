Clash Royale é um jogo gratuito de estratégia com cartas para Android e iPhone (iOS) produzido pela Supercell. O game permite que os usuários entrem em batalhas online em tempo real, nas quais é necessário invocar unidades para atacar automaticamente a base inimiga. Seu multiplayer também permite partidas em duplas, opção adicionada em atualização recente, mas que foi alterada de lugar no menu. A seguir, saiba como jogar em dupla no Clash Royale e aproveite um dos modos mais dinâmicos com seus amigos.