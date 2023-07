Como jogar na Mega-Sena pela Internet

É possível jogar na Mega-Sena pela Internet e em outros jogos também, como Quina, Lotofácil e Dupla Sena. O sorteio da Mega-Sena é considerado o maior do Brasil e paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. As apostas podem ser feitas no site oficial da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo para celular Android ou iOS (iPhone) ou nas próprias casas lotéricas presencialmente. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, e o ganhador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências do banco.