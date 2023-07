Como mudar o endereço do MEI sem sair de casa

Alterar o endereço cadastrado no MEI é possível pelo site oficial do Gov.br. A mudança é gratuita e pode ser realizada a qualquer momento, bastando que o usuário tenha em mãos o CEP e as informações do endereço que pretende cadastrar. O procedimento é útil para quem se mudou recentemente e ainda não atualizou seus dados no Portal do Empreendedor. Nas linhas a seguir, veja como mudar o endereço do MEI pelo PC.