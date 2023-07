Como publicar uma foto para Melhores Amigos no feed do Instagram

O Instagram permite publicar fotos no feed apenas para Melhores Amigos. O recurso, que antes estava disponível apenas nos Stories, agora também pode ser usado em publicações do feed e em vídeos do Reels, ajudando a manter a privacidade de posts mais íntimos. Após o compartilhamento, as imagens são sinalizadas com a marca dos “Amigos Próximos” para todas as pessoas incluídas na lista. Por outro lado, usuários que não pertencem àquele grupo seleto não visualizarão qualquer vestígio do post no perfil. Confira, a seguir, como publicar uma foto para os Melhores Amigos no feed do Instagram.