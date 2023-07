Como salvar áudio do WhatsApp no celular ou PC

Salvar áudio do WhatsApp recebido no celular ou no PC ( WhatsApp Web) é uma tarefa simples. Além disso, transformar e converter o áudio em formato MP3 é possível com Convertio, uma ferramenta que roda online, direto do navegador no Android , iPhone ( iOS ) ou computador, e não requer a instalação de nenhum aplicativo . Por padrão, o mensageiro armazena os arquivos na galeria em formato OPUS ou OGG, extensões que não são muito populares e aceitas por diversos apps, então é preciso converter caso queira salvar uma mensagem de voz para ouvir mais tarde.

A seguir, confira como salvar um áudio do WhatsApp no celular ou PC, e depois convertê-lo em formato MP3 no celular e até enviá-lo para um pen drive. Os procedimentos foram executados em um notebook, em um Moto G7 Play com o Android e em um iPhone XR rodando o iOS.

Como salvar áudio do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas para você aprender como salvar áudio do WhatsApp no PC ou celular, além de converter e transformar em MP3. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como salvar áudio do WhatsApp no celular Android Como transformar áudio do WhatsApp em MP3 no Android Como salvar áudio do WhatsApp no iPhone (iOS) Como converter áudio do WhatsApp em MP3 no iPhone (iOS) Como salvar áudio do WhatsApp Web no PC Como transformar áudio do WhatsApp Web em MP3 no PC

1. Como salvar áudio do WhatsApp no celular Android

No tutorial a seguir, confira como salvar áudio do WhatsApp na galeria do celular Android.

Passo 1. Abra a conversa no WhatsApp e localize o áudio que você quer salvar;

Passo 2. Feito isso, mantenha pressionado por alguns segundos e clique sobre o botão de compartilhamento, no canto superior direito. Por lá, toque em "Drive" para enviar o áudio ao Google Drive;

Passo 3. Para armazenar o arquivo de áudio em seu smartphone, basta acessar o Google Drive e realizar o download.

2. Como transformar áudio do WhatsApp em MP3 no Android

Acompanhe o passo a passo abaixo e aprenda como transformar áudio do WhatsApp em MP3 no Android.

Passo 1. Agora, no navegador, acesse "convertio.co/pt/opus-mp3" (sem aspas) e toque em "Selecionar arquivos". Em seguida, toque em "Arquivos";

Passo 2. O gerenciador de arquivos do Android será aberto. Toque sobre o botão de menu, no canto superior esquerdo, e vá em "Drive";

Passo 3. Toque em "Meu Drive" e localize o arquivo de áudio do WhatsApp que foi salvo no primeiro passo;

Passo 4. Voltando ao Convertio, toque em "Converter" e aguarde. Quando terminar, pressione "Descarregar";

Passo 5. Permita que o site baixe o arquivo e, por fim, pressione "Fazer o download".

3. Como salvar áudio do WhatsApp no iPhone (iOS)

A seguir, confira o passo a passo de como salvar áudio do WhatsApp na galeria do iPhone (iOS).

Passo 1. Abra a conversa no WhatsApp e localize o áudio que você quer salvar;

Passo 2. Feito isso, mantenha pressionado por alguns segundos e toque em "Encaminhar". Em seguida, toque sobre o botão de compartilhamento, no canto inferior direito;

Passo 3. No menu de compartilhamento do iPhone, toque em "Salvar em Arquivos". Localize o local em que você deseja salvar o áudio e toque em "Salvar".

4. Como converter áudio do WhatsApp em MP3 no iPhone (iOS)

Nas linhas abaixo, aprenda como converter áudio do WhatsApp em MP3 no iPhone (iOS).

Passo 1. Agora, no navegador, acesse "convertio.co/pt/opus-mp3" (sem aspas) e toque em "Selecionar arquivos". Em seguida, toque em "Explorar". Na aba "Explorar", vá até a pasta em que você salvou o áudio e localize o arquivo;

Passo 2. Voltando ao Convertio, toque em "Converter" e aguarde. Quando terminar, pressione "Descarregar" e, por fim, toque em "Baixar".

5. Como salvar áudio do WhatsApp Web no PC

No tutorial a seguir, acompanhe o passo a passo de como salvar áudio do WhatsApp Web no PC.

Passo 1. Abra o WhatsApp Web no seu computador, e entre na conversa onde está o áudio que deseja salvar;

Passo 2. Na mensagem de voz, clique na seta para baixo para abrir as opções e, em seguida, toque em "Baixar".

6. Como transformar áudio do WhatsApp Web em MP3 no PC

Nas linhas a seguir, acompanhe o procedimento de como transformar áudio do WhatsApp Web em MP3 no PC.

Passo 1. No navegador do PC, acesse "convertio.co/pt/opus-mp3" (sem aspas) e clique em "Selecionar arquivos". Agora, toque no arquivo de áudio que deseja converter em MP3;

Passo 2. Com o áudio selecionado, clique no botão "Converter", para iniciar a conversão. Aguarde até que o processo termine;

Passo 3. Por fim, selecione a opção "Descarregar", para fazer o download do áudio em MP3 no seu PC.

Pronto! Aproveite as dicas para salvar e converter áudios do WhatsApp em formato MP3 pelo celular o computador.

