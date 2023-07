Como tirar o online do Instagram no celular iPhone, Android e no PC

"Como tirar o online do Instagram ?". Esta questão simples pode ser resolvida sem mistério. O procedimento é fácil tanto no navegador do PC quanto pelo celular iPhone ( iOS ) ou Android , e serve para aumentar a privacidade do usuário.

Sem o status aparente, as outras pessoas não conseguem saber se você está online ou qual foi a última vez que entrou na rede social. Mas isso tem um preço: ao desabilitar o próprio status, o usuário também não consegue ver quais amigos estão online no Direct do Instagram ou há quanto tempo eles entraram no chat pela última vez.

No guia abaixo, o TechTudo mostra como tirar o online do Instagram a partir do aplicativo para celular, no computador e também mostra as dúvidas mais frequentes sobre o tema. Veja no índice:

Como tirar o online do Instagram no celular Android ou iPhone (iOS) Como tirar o online do Instagram pelo PC Quanto tempo demora para o online sumir e reaparecer no Direct do Instagram? O contato sabe que eu tirei o online? Não consigo tirar o online do Instagram: o que fazer?

1. Como tirar o online do Instagram no celular Android ou iPhone (iOS)

O processo de retirar o status online do Instagram no aplicativo é exatamente o mesmo em celulares com sistema operacional Android ou iOS. Os passos são muito simples e podem ser realizados em menos de um minuto.

Passo 1. Abra o app do Instagram e toque sobre sua foto no menu inferior para acessar o seu perfil. Em seguida, clique no menu sanduíche localizado no canto superior direito da tela para abrir as opções;

Passo 2. Na sequência, acesse "Configurações e privacidade" e depois toque sobre "Mensagens e respostas ao story";

Passo 3. Para prosseguir, clique em "Mostrar status da atividade". Na página que aparece, basta desligar a chave ao lado de "Mostrar status da atividade". Quando a opção estiver em cinza, significa que você tirou o online do Instagram.

2. Como tirar o online do Instagram pelo PC

Passo 1. Para tirar o 'online' do Instagram pelo PC, acesse o site da rede social (https://www.instagram.com/) e faça login na sua conta. Em seguida, clique no ícone localizado no canto inferior esquerdo escrito "Mais" para acessar outras opções do menu;

Passo 2. Na página que vai abris, selecione a opção "Configurações";

Passo 3. Na página de "Configurações", selecione "Como outros podem interagir com você". Em seguida, desative o botão de "Mostrar status de atividade" (coloque-o em cinza). Desta forma é possível desabilitar o online do Instagram.

3. Quanto tempo demora para o online sumir e reaparecer no Direct do Instagram?

A mudança é feita de forma instantânea. Ou seja, a partir do momento que você desabilita a opção, seus contatos já não vêem mais o "Online" no seu perfil, nem você vê no deles. Ao reativar, as informações voltam a surgir automaticamente. Pode ser necessário abrir e fechar o app para enxergar as mudanças de forma mais eficaz.

4. O contato sabe que eu tirei o online?

Seus contatos não serão notificados ou informados de forma específica quando você tirar o online. No entanto, se o seu amigo tiver a opção de mostrar o status ativada, ele vai enxergar que o seu perfil não mostra mais a atividade, concluindo que esta opção foi desabilitada por você.

5. Não consigo tirar o online do Instagram: o que fazer?

O procedimento é simples, por isso não deve gerar problemas. Mas caso não seja possível concluir os passos anteriores, vale confirmar se o aplicativo do Instagram está atualizado. Se a resposta for positiva, o usuário pode acessar o Central de Ajuda no Instagram para solucionar dúvidas mais específicas.

