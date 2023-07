Como tirar o Threads da bio do Instagram? Veja o passo a passo

📝 Threads no PC: como usar a rede social no desktop? Confira a dúvida no Fórum do TechTudo

Passo 1: abra o seu aplicativo do Instagram e acesse o seu perfil clicando na foto que está no canto direito inferior da tela. E, seguida, clique no selo do Threads na bio do Instagram. É a primeira informação que aparece, com uma sequência de números ao lado do logo da nova rede social.