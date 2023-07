Como tirar ou extrair áudio de vídeo pelo celular Android e iPhone

Extrair áudio de vídeo pelo celular é uma tarefa simples com o uso de aplicativos, como o InShot e o CapCut . O app InShot permite tirar áudio de vídeos para criar novas cópias sem o som original das cenas. Outra alternativa para excluir o áudio de clipes é com o uso do CapCut . Disponível para download grátis no Android e iPhone ( iOS ), as ferramentas são ideiais para pessoas que precisam remover o áudio de um vídeo para deixá-lo sem som ou para adicionar uma trilha personalizada, com efeitos e transições.

O recurso também pode ajudar usuários que desejam produzir vídeos e adicionar uma trilha usando os recursos do YouTube. Confira, no tutorial a seguir, como tirar o áudio de um vídeo de forma simples e rápida usando os aplicativos InShot e CapCut. Ainda há a possibilidade de realizar o procedimento online, sem precisar baixar apps, com o Online Audio Converter.

2 de 11 Tutorial mostra como usar o app Inshot para tirar o áudio de um vídeo — Foto: Reprodução/TechTudo Tutorial mostra como usar o app Inshot para tirar o áudio de um vídeo — Foto: Reprodução/TechTudo

1. Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o InShot

Para extrair áudio de um vídeo usando o app InShot, você pode seguir este tutorial:

Passo 1. Baixe e abra o aplicativo no seu celular. Toque sobre a opção "Vídeo". Em seguida, pressione o botão "Novo" para visualizar a biblioteca de vídeos do seu smartphone;

3 de 11 Busque um vídeo no celular para tirar o seu áudio no InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa Busque um vídeo no celular para tirar o seu áudio no InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Na visualização da biblioteca do celular, selecione o vídeo que deseja editar. Em seguida, toque sobre o ícone de visto no canto inferior direito da tela para realizar o upload do arquivo para o InShot. Na janela seguinte, vá até a aba "Música" para visualizar as opções de áudio do aplicativo;

4 de 11 Realize o upload de um vídeo e acesse as opções de áudio no app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa Realize o upload de um vídeo e acesse as opções de áudio no app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Toque sobre o arquivo de vídeo na linha do tempo do aplicativo e zere o volume usando o controle deslizante. Isso fará que seu vídeo fique sem o áudio. Pressione sobre o ícone de visto para prosseguir;

5 de 11 Como tirar o áudio de um vídeo: zere o volume do clipe na aba de música do app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa Como tirar o áudio de um vídeo: zere o volume do clipe na aba de música do app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Para salvar a alteração no áudio, toque sobre o botão de visto novamente. Em seguida, pressione o ícone de seta no canto superior direito do app para iniciar a opção que salva o nome do vídeo na biblioteca do celular;

6 de 11 Ação para salvar as alterações no áudio de um vídeo com o app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para salvar as alterações no áudio de um vídeo com o app InShot — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. Feito isso, toque em "Salvar" para baixar a nova versão do vídeo para o smartphone.

7 de 11 Após editar, clique na seta no canto superior direito para salvar o vídeo sem áudio no celular — Foto: Reprodução/Marvin Costa Após editar, clique na seta no canto superior direito para salvar o vídeo sem áudio no celular — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Pronto. Aproveite a dica para tirar o áudio de um vídeo usando o InShot no celular.

2. Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut

Para excluir áudio de um vídeo usando o CapCut, você pode seguir estas etapas:

Passo 1. Faça o download e abra o aplicativo CapCut no seu dispositivo. Toque no ícone "+ Novo Projeto" na parte central da tela para criar um novo projeto e selecione o vídeo ao qual deseja remover o áudio. Após escolher o vídeo, clique em "Adicionar", no canto inferior direito, para abri-lo;

8 de 11 Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 2. Após importar o vídeo, toque no ícone do vídeo na linha do tempo para selecioná-lo. Na parte inferior da tela, você encontrará várias opções. Deslize até encontrar o botão "Extrair áudio" e clique nele. Em seguinda, toque na linha do correspondente ao som e selecione "Excluir";

9 de 11 Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 3. Uma vez que o áudio tenha sido removido, você pode adicionar uma nova trilha sonora ou deixar o vídeo sem áudio. Após fazer as alterações desejadas, toque no botão de seta para cima, como mostra a imagem abaixo, para salvar o vídeo editado.

10 de 11 Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen Como tirar ou extrair áudio de vídeo com o CapCut — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Pronto! Por fim, basta aguardar o vídeo ser exportado para a galeria do seu celular sem o áudio.

3. Como tirar áudio de vídeo online sem baixar apps

Para extrair o áudio de vídeo online, o usuário pode recorrer ao site "Online Audio Converter", que está disponível de forma gratuita por meio do navegador de um dispositivo móvel. Com essa ferramenta, é possível extrair o áudio de qualquer vídeo e convertê-lo em um arquivo no formato MP3. Confira o passo a passo a seguir.

11 de 11 Como tirar áudio de vídeo online com o site Online Audio Converter — Foto: Reprodução/TechTudo Como tirar áudio de vídeo online com o site Online Audio Converter — Foto: Reprodução/TechTudo

Inicie o navegador e acesse o site do Online Audio Converter (online-audio-converter.com/pt); Clique no botão "Abrir arquivos"; Escolha o vídeo do qual deseja extrair o áudio; Selecione o formato do arquivo. Vale citar que é recomendado optar por "MP3" para garantir maior compatibilidade; Clique em "Converter"; Assim que a conversão for concluída, clique em "Baixar". Também é possível salvar o arquivo no Google Drive ou Dropbox.

