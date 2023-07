Como usar o Anydesk no celular: confira o passo a passo

Acessar um computador remotamente pelo seu celular é possível ao usar o aplicativo Anydesk , disponível para Android e iPhone ( iOS ). Apesar da ferramenta ser mais utilizada em computadores, também há vantagens do acesso pelo smartphone. A plataforma permite compartilhar a tela de um computador de maneira instantânea e o usuário pode realizar diversas alterações no dispositivo que está pareado. O aplicativo ainda permite transferir arquivos de um dispositivo para o outro facilmente. A seguir, confira o tutorial de como utilizar o app Anydesk no celular.

Saiba como usar o Anydesk pelo celular para acessar dispositivos remotamente

Para que serve o Anydesk para celular?

O Anydesk funciona como um meio de acessar diversos dispositivos remotamente usando apenas o celular. Ele funciona para solucionar algum problema técnico ou até mesmo para acessar um arquivo do computador de forma segura. Além disso, a ferramenta também oferece possibilidade de gravar cada sessão utilizando áudio ou não. Você também pode definir o método de exibição do teclado, do mouse e das telas. Veja no tutorial.

Como usar o Anydesk no celular

Passo 1. Faça o download do aplicativo Anydesk na loja de apps do seu celular. Em seguida, será necessário fazer a ativação da licença do Knox, basta clicar em “Continuar”.

Passo 2. O app irá recomendar a instalação do plugin AD1 para controlar o dispositivo remotamente. Toque em “ok” para a instalação e depois em “Instalar”.

Passo 3. Abra novamente o seu app Anydesk, leia atentamente os passos para ativação do Plugin. Se estiver de acordo, clique em “Agree” ao final da tela para começar a usar o Anydesk no celular. Feito isso, conecte um computador remotamente pelo celular. Basta digitar o ID do dispositivo no campo indicado e apertar o símbolo da seta ao lado.

Passo 4. Aguarde a finalização da conexão. Agora você pode controlar o computador através do celular. Será disponibilizado um menu de opções ao lado direito. Gerencie o tipo de teclado desejado, selecione o monitor que queira visualizar, configure o áudio e, para encerrar a sessão, toque no “X” vermelho.

Passo 5. Para fazer transferências de arquivos entre dispositivos, preencha novamente o ID e vá nos três pontinhos ao lado direito superior da tela. Clique então em “Iniciar Transferência de Arquivo” e espere a sessão ser iniciada.

Passo 6. Após, escolha os arquivos, selecione o destino da transferência e, por fim, pressione em “Transferência”. Se desejar, é possível localizar ou criar uma nova pasta, para isso, vá nos três pontinhos do lado direito.

Passo 7. Além disso, o Anydesk permite gravar cada sessão. Para essa opção, vá no menu lateral, nos três tracinhos no canto esquerdo, depois em “Configurações” e, em seguida, em “Gravação”. Selecione gravação de entrada e de saída. É possível ativar o áudio também, basta ir em “Áudio” e ativar o microfone.

Pronto! Agora você já sabe usar o app Anydesk para fazer acesso remoto de outros dispositivos.

