Como usar o Threads do Instagram? Veja tutorial para postar na rede social

Passo 1: Após baixar o aplicativo, faça o login com as mesmas informações do Instagram para começar a usar a rede social.

Passo 2: Clique no ícone que representa uma anotação, bem no centro no menu que aparece no fim da tela do app. Escreva o texto que você deseja no campo onde está descrito "Iniciar uma thread...". Você pode anexar um vídeo, uma imagem ou um link clicando no ícone do clips logo abaixo. Caso você queira criar um fio, basta escrever o complemento da publicação no campo "adicionar à thread".