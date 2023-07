Como ver mensagens apagadas no WhatsApp sem o uso de aplicativos

É possível ver mensagens apagadas no WhatsApp sem o uso de aplicativos de terceiros através do histórico de notificações de um celular Android. A funcionalidade está disponível em aparelhos a partir do sistema operacional do Android 12. Com a ativação do recurso, o usuário poderá visualizar todas as mensagens seguintes do mensageiro, ainda que elas sejam apagadas pelo outro contato com o intuito de evitar a leitura. A seguir, o TechTudo preparou um tutorial rápido para fazer isso sem precisar instalar nenhum app adicional. Confira !