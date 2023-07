Como ver quanto já gastei no Nubank

Ver o quanto você gastou com o Nubank é possível através do histórico de compras do cartão de crédito do aplicativo, tanto no Android quanto no iPhone (iOS). O recurso exibe a quantidade de operações já realizadas com o cartão do roxinho e o valor total gasto. A funcionalidade também exibe outras informações como o resumo de faturas e apresenta dados sobre todas as compras mensais já realizadas por meio do banco digital. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo para ver quanto você já gastou com o cartão Nubank.