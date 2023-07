Concurso da Dataprev: o que é, como ver edital e quando abrem as inscrições

As inscrições começam às 10h de segunda-feira (31) e se encerram às 18h do dia 18 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 80 para as vagas de nível médio/técnico e R$ 100 para o nível superior. As 222 vagas disponíveis são para os cargos de analista, TI (Tecnologia da Informação), engenharia, medicina do trabalho, enfermagem e técnico em segurança. A remuneração inicial para nível superior chega a R$8.747,61, enquanto para nível médio/técnico é de R$3.713,12, além dos benefícios. A seguir, confira o passo a passo abaixo e saiba como ver o edital do concurso da Dataprev 2023.