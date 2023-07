Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil

Corinthians e São Paulo jogam, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (25), pela partida de ida nas semifinais da Copa do Brasil 2023. A partida, que acontece na Neo Química Arena, terá transmissão ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere , cujo sinal em tempo real é retransmitido pelo Globoplay no PC ou app para Android e iPhone ( iOS ). Vale ressaltar que, para assistir pelo streaming, é preciso ser assinante do pacote "Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do pacote Premiere. Para os novos usuários, os planos custam a partir de R$ 49,90 no modelo mensal e R$ 39,90 na opção promocional anual.

Atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Timão quer chegar em sua segunda final seguida. Já o Tricolor paulista está em busca do seu primeiro título da competição. Saiba, a seguir, as possíveis escalações, quem fará a arbitragem entre Corinthians e São Paulo e confira como assistir ao clássico "Majestoso" ao vivo e online no Globoplay.

Corinthians x São Paulo ao vivo: primeira partida da semifinal da Copa do Brasil 2023 tem transmissão online no Globoplay

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos (Matheus Bidu), Fausto Vera, Maycon (Giuliano), Renato Augusto, Matías Rojas, Roger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Rafinha (Nathan), Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro do jogo entre Corinthians x São Paulo

A arbitragem do jogo entre São Paulo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil 2023 será feita por Wilton Pereira Sampaio.

Corinthians x São Paulo: Futemax é seguro de usar?

O jogo entre Corinthians e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil 2023 será transmitido na TV fechada - ou seja, não tem como assistir à partida de forma gratuita pela plataforma do Globoplay. Por esse motivo, muitos usuários recorrem ao Futemax, site que transmite de forma ilegal vários jogos de futebol.

No entanto, usar o Futemax pode causar danos não só à sua privacidade, mas também ao dispositivo que você estiver usando - aqui, principalmente se você usar um celular para acessar a plataforma. Isso porque o site apresenta diversos anúncios em pop-up toda vez que você abre uma das opções de transmissão, e essas propagandas, por não terem verificação de segurança, podem sim estar infectadas com diferentes tipos de vírus e malwares.

Nesse sentido, o ideal é evitar plataformas não oficiais de streaming, inclusive o Futemax. Caso você já tenha acessado o site e esteja com suspeita de que seu celular está com vírus, você pode conferir um guia completo do TechTudo de como fazer a remoção do malware.

Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir pelo PC

Passo 1. Para assistir ao primeiro jogo do clássico paulista pela semifinal da Copa do Brasil ao vivo, acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Então, vá no canto superior direito e pressione o ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante;

Público assiste a semifinal da Copa do Brasil ao vivo e online após fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote do Globoplay

Passo 2. Após estar logado, toque na aba "Agora na TV" para ver as atuais transmissões ao vivo disponíveis na plataforma;

Entre na seção "Agora na TV" para ter acesso à página com as atuais transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay

Passo 3. No horário de início, role a lista de canais e escolha o canal SporTV ou Premiere para iniciar a transmissão do "Majestoso" automaticamente.

Na lista de canais, assinantes encontram os canais SporTV ou Premiere para acompanhar a semifinal da Copa do Brasil ao vivo pelo Globoplay

Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o jogo do Corinthians contra o São Paulo ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay, disponível para Android e iPhone. A seguir, pressione o ícone do avatar, localizado na parte superior direita, para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote;

Corinthians vs São Paulo tem transmissão ao vivo disponível no app do Globoplay para os assinantes de um dos planos do serviço

Passo 2. Com login realizado, toque na seção "Agora" para assistir as transmissões ao vivo. Na hora prevista, role o guia de canais e selecione SporTV ou Premiere. Assim, a transmissão do confronto de hoje começará de imediato.

Após acessar o sinal dos canais SporTV ou Premiere no Globoplay, torcedor assiste o clássico paulista pela Copa do Brasil ao vivo e online

Pronto. Agora que você já sabe como fazer para acessar o sinal dos canais SporTV ou Premiere em tempo real online, assine um plano do Globoplay para acompanhar a partida entre Corinthians e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil 2023.

