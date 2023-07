Desrotulando: app "traduz" rótulos de alimentos e sugere opções mais saudáveis

O aplicativo Desrotulando pode ser uma opção para ajudar na decisão de quais alimentos consumir. O programa tem como principal objetivo facilitar a compreensão sobre as informações nutricionais de produtos alimentícios e possibilitar o consumo mais saudável. O app está disponível no idioma português e pode ser obtido gratuitamente nos celulares Android e iPhone ( iOS ), nas respectivas lojas digitais de cada um dos sistemas.

O serviço dispõe de um banco de dados, com diversos produtos cadastrados e cada um recebe uma nota de 0 a 100, que pode variar de acordo com o valor nutricional. O software realiza a leitura do código de barras do alimento por meio de um scanner e informa a quantidade de calorias, açúcar e outros atributos que podem diminuir a pontuação do produto. Veja no tutorial a seguir como se cadastrar e utilizar o app.

1 de 9 Desrotulando visa apresentar os pontos positivos e negativos de alimentos industrializados; saiba usar — Foto: Divulgação/Freepik Desrotulando visa apresentar os pontos positivos e negativos de alimentos industrializados; saiba usar — Foto: Divulgação/Freepik

Como fazer o cadastro no Desrotulando

Passo 1. Baixe o app na App Store ou Google Play Store. Toque em “próximo” duas vezes no canto inferior direito da tela e selecione a opção “Crie uma Conta”. Será apresentado uma tela de cadastro, onde devem ser preenchidas informações como “nome completo”, “e-mail” e “senha”. Também é possível simplificar o processo em sistemas Android, por meio da opção “Continuar com o Google”.

2 de 9 Ao clicar em "Crie uma Conta", será preciso preencher alguns dados para realizar o cadastro — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Ao clicar em "Crie uma Conta", será preciso preencher alguns dados para realizar o cadastro — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Na sequência, o aplicativo fará uma pergunta sobre a atual rotina de alimentação do usuário. As opções são “Estou começando a me interessar por alimentação saudável”, “Já tenho uma alimentação saudável e quero melhorá-la” e “Sou profissional na área de alimentação e busco informações para o meu trabalho”. Escolha a alternativa mais adequada e clique em “Continuar”.

3 de 9 Nesta fase do cadastro, o usuário deve escolher a opção que melhor se adeque aos seus objetivos — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Nesta fase do cadastro, o usuário deve escolher a opção que melhor se adeque aos seus objetivos — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Para finalizar o cadastro, é preciso responder mais uma pergunta a respeito do objetivo alimentar, que vão desde refeições mais saudáveis, emagrecimentos, controle de saúde ou alimentos que podem auxiliar em rotinas de exercícios. Escolha uma das opções e depois selecione o botão “Continuar”.

4 de 9 Responda à última pergunta e clique em "Continuar" para finalizar o cadastro — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Responda à última pergunta e clique em "Continuar" para finalizar o cadastro — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como utilizar o Desrotulando

Passo 1. O aplicativo exibirá um botão central para realizar o escaneamento do alimento escolhido. Esta leitura é feita por meio da câmera do smartphone. Caso apareça uma caixa com opções de permissões, clique em “Durante o uso do App”. Na sequência, basta posicionar o visor que surgirá na tela sobre código de barras do produto.

5 de 9 Caso apareça uma caixa com opções de permissões, escolha “Durante o uso do App” — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Caso apareça uma caixa com opções de permissões, escolha “Durante o uso do App” — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Se o alimento escaneado constar na base de dados do Desrotulando, serão apresentadas diversas informações do item como nome, foto, pontuação, pontos positivos e negativos, níveis de aditivos, sódio, açúcar, gorduras e outros dados. Vale destacar que o app usa o sistema de cores para classificar o quão prejudicial podem ser determinados ingredientes. Os mais saudáveis recebem classificação na cor verde, já aqueles considerados potencialmente nocivos são sinalizados com as cores amarela ou vermelha.

6 de 9 Os ingredientes são classificados por cores e os mais nocivos são indicados em amarelo e vermelho — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Os ingredientes são classificados por cores e os mais nocivos são indicados em amarelo e vermelho — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Ao lado da foto do produto, existe um pequeno botão no formato de bandeira, que permite ao usuário adicionar aquele alimento em três listas diferentes: "Compras", "Desejos" e "Favoritos". Estas listas podem ser acessadas posteriormente. Nesse caso, basta selecionar a opção "Salvos" localizada no "Perfil".

7 de 9 É possível classificar e salvar os alimentos pesquisados em listas — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho É possível classificar e salvar os alimentos pesquisados em listas — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 4. Também é possível acessar a pontuação de outros itens do banco de dados do app, por meio da guia de “Busca”, localizada na barra inferior do aplicativo. Ao clicar nela, basta pesquisar o alimento pelo nome ou número do código de barras.

8 de 9 Existem diversos alimentos cadastrados na base de dados do Desrotulando, que podem ser pesquisados pelo usuário — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho Existem diversos alimentos cadastrados na base de dados do Desrotulando, que podem ser pesquisados pelo usuário — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

