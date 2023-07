Destaques do Instagram: como ver todos os stories salvos de uma só vez

Os Destaques do Instagram ganharam um nova ferramenta para facilitar a visualização de stories salvos no perfil. O aplicativo disponível para as Android e iPhone (iOS) agora permite visualizar todos os stories de uma só vez. A novidade, que chegará a todos os usuários da rede social aos poucos, é útil para encontrar de forma prática algum publicação de visualização rápida que foi armazenada. Ao invés de ter que passar por cada post até chegar na opção desejada, o campo agora permite ver as imagens em ícones pequenos e o usuário pode clicar diretamente naquele que deseja visualizar. Confira a seguir o tutorial preparado pelo TechTudo com o passo a passo de como os usuários do Instagram podem aproveitar a nova funcionalidade.