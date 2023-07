Dungeon of the Endless: como baixar e jogar para PC, console e celular

Dungeon of the Endless é um jogo com gráficos retrô no estilo “pixel art” que envolve exploração, estratégia e combates. O título se enquadra no gênero "roguelike", no qual os jogadores podem se aventurar por uma nave repleta de cenários, que são gerados automaticamente e variam a cada partida, para enfrentar diversos inimigos. É possível coletar recursos e melhorar suas instalações para aprimorar sua gameplay.