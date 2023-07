'Encontre Meu Dispositivo': como rastrear celular perdido ou roubado

Encontre Meu Dispositivo é um serviço do Google gratuito e bastante útil para quem perdeu ou teve seu celular Android roubado. Disponível na versão web (www.google.com/android/find) e aplicativo, a ferramenta permite localizar o smartphone em um mapa; fazê-lo tocar, mesmo se estiver no modo silencioso; bloquear acessos não autorizados e até mesmo limpar os dados do aparelho remotamente, restaurando as configurações de fábrica. Para usar o Encontre Meu Dispositivo, basta que o celular esteja conectado à Internet e a uma conta Google e com os serviços de localização ativados.

Além de ser útil em casos mais extremos, como perda ou assalto, o Encontre Meu Dispositivo também pode ajudar usuários distraídos a descobrirem onde deixaram seus aparelhos. Confira, no tutorial a seguir, como rastrear um celular perdido ou roubado pelo Google. O procedimento foi realizado com um Galaxy S20 FE e um notebook Vaio, com sistema operacional Windows 10.

1 de 10 Celular sendo furtado no bolso — Foto: Pond5 Celular sendo furtado no bolso — Foto: Pond5

📝Como evitar invasões de celulares? Descubra no Fórum do TechTudo.

Como ativar o Encontre Meu Dispositivo no celular

Passo 1. Verifique se o Wi-Fi e/ou dados móveis estão ativados. Então, acesse a área de "Configurações" do celular e procure a opção "Google". Em seguida, habilite a opção "Usar o Encontre Meu Dispositivo", que permite rastrear celular perdido ou roubado;

2 de 10 Habilitando o recurso "Encontre Meu Dispositivo" no celular — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Habilitando o recurso "Encontre Meu Dispositivo" no celular — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Caso opte por baixar o aplicativo para rastrear celular Android, não se esqueça de liberar o acesso do software à localização do dispositivo em tempo real. Para isso, retorne ao menu "Configurações" e busque a opção "Local". Na sequência, toque em "Permissões de aplicativo" e selecione a opção "Encontre Meu Dispositivo". Depois, basta configurar as autorizações de acordo com suas preferências.

3 de 10 Nas "Configurações" do celular, acesse os ajustes de localização e conceda acesso para o app "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Nas "Configurações" do celular, acesse os ajustes de localização e conceda acesso para o app "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como rastrear celular Android perdido ou roubado

Passo 1. Abra uma guia no navegador de sua preferência, acesse o site do serviço "Encontre Meu Dispositivo" (https://google.com/android/find) e faça login na conta Google. Caso esteja procurando o aparelho de outra pessoa, é aconselhável entrar no site no modo anônimo;

4 de 10 Login na conta Google é necessário para utilizar o serviço "Encontre Meu Dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Login na conta Google é necessário para utilizar o serviço "Encontre Meu Dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Ao acessar a ferramenta, você verá um mapa. À esquerda da tela serão exibidas guias para cada dispositivo conectado ao Google, além de informações referentes ao modelo dos aparelhos, a hora em que as localizações foram registradas pela última vez, as redes nas quais os dispositivos estão conectados e a duração restante das baterias.

5 de 10 Mapa com a localização de um dispositivo rastreado pelo "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Mapa com a localização de um dispositivo rastreado pelo "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como emitir som para rastrear celular Android

Passo 1. No "Encontre Meu Dispositivo" Android também é possível selecionar a opção "Reproduzir Som", no menu à esquerda. Ao clicar sobre o comando, o celular tocará em alto volume por cinco minutos até que algum de seus botões seja pressionado. A ação funciona mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso;

6 de 10 Opção "Reproduzir som" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Opção "Reproduzir som" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Caso a reprodução do som não ajude a localizar o objeto perdido, é possível clicar na palavra "Proteja-o" , também à esquerda, para impedir que dados sejam acessados indevidamente.

7 de 10 Opção "Proteja-o" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Opção "Proteja-o" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como bloquear o aparelho usando o rastreador de celular

Passo 1. Se você não conseguiu localizar seu celular por meio do mapa ou do toque, pode optar pelo bloqueio do dispositivo e desvinculação da conta Google. Basta selecionar "Proteger Dispositivo" no menu inicial à esquerda;

8 de 10 Opção "Proteger dispositivo" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Opção "Proteger dispositivo" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Nesse caso, é possível deixar uma mensagem e um contato alternativo para quem encontrar o celular. Lembrando que o recado não é obrigatório para realizar o bloqueio do aparelho.

9 de 10 Botão "Proteger Dispositivo" bloqueia seu celular remotamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Botão "Proteger Dispositivo" bloqueia seu celular remotamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como apagar dados do celular

Passo 1. Quando não for possível rastrear celular roubado ou perdido, você deve considerar apagar os dados do aparelho para evitar acessos indesejados. Ao clicar na opção "Limpar Dispositivo", no menu à esquerda, é possível redefinir as configurações para a versão de fábrica remotamente. Importante lembrar que a operação só poderá ser concluída se o dispositivo estiver conectado à Internet.

10 de 10 Opção "Limpar dispositivo" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Opção "Limpar dispositivo" em destaque no serviço "Encontre meu dispositivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Como rastrear celular Samsung e Xiaomi

Além do "Encontre Meu Dispositivo", do Google, existem outras opções para localizar celulares perdidos ou roubados. Quem deseja encontrar um aparelho Samsung, por exemplo, também pode recorrer ao Gerenciador de Dispositivo do Android, recurso que permite identificar a localização atual e aproximada do aparelho. Antes de utilizar o serviço, no entanto, é necessário associar o celular a uma conta Samsung (Samsung Account).

Usuários que precisam localizar dispositivos Xiaomi também encontram uma alternativa ao rastreador do Google, disponível por meio do site oficial da empresa. Assim como na ferramenta "Encontre Meu Dispositivo", o portal também possibilita localizar o smartphone em um mapa, emitir sinal sonoro, bloquear o aparelho e restaurar configurações de fábrica.

Com informações de Google, Lifewire e AirDroid

🎥 Celular roubado ou perdido? Saiba sair de todas as contas remotamente