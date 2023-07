Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (5), pela primeira partida da fase de quartas de final da Copa do Brasil 2023. O embate acontece no Estádio Maracanã e terá transmissão ao vivo na TV Globo, com sinal aberto disponibilizado online no Globoplay. Os torcedores devem acessar o streaming em sua versão web ou pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS), bastando fazer login com uma Conta Globo. Para os novos usuários, um registro simples precisa ser feito usando um e-mail e senha ou reaproveitando as informações de contas Facebook, Google ou Apple.