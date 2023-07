Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fluminense e Flamengo fazem, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (16), mais um clássico carioca no Campeonato Brasileiro 2023. A partida, válida pela 15ª rodada da competição, acontece no Estádio do Maracanã e contará com transmissão ao vivo no Globoplay por meio do sinal aberto da TV Globo. Os torcedores podem acessar o serviço de streaming, gratuitamente, em sua versão web ou pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Para isso, basta fazer login com uma Conta Globo ou se registrar usando um e-mail e senha ou as informações de contas Facebook, Google ou Apple.