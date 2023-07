Galaxy Unpacked 2023: como assistir ao evento da Samsung ao vivo

A Samsung vai anunciar sua nova linha de celulares no Galaxy Unpacked 2023 , evento que acontece nesta quarta-feira (26), a partir das 7h50, no horário de Brasília. A apresentação, que geralmente ocorria nos Estados Unidos, será realizada pela primeira vez em Seul, na Coreia do Sul. O slogan da conferência deste ano, “Venha para o lado Flip”, revela que as estrelas do catálogo deverão ser os novos e aguardados dobráveis da linha premium, o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 .

O Galaxy Unpacked 2023 será transmitido ao vivo pela Internet em várias plataformas, e poderá ser assistido pelo PC, em celulares, tablets e smartTVs em tempo real. Além dos smartphones, a sul-coreana também deve apresentar novos relógios inteligentes da linha Galaxy Watch e o Galaxy Tab S9. Confira, nas linhas a seguir, como assistir ao Galaxy Unpacked 2023 ao vivo.

1 de 2 Convite para o Galaxy Unpacked 2023, que acontecerá em Seul, Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Samsung Convite para o Galaxy Unpacked 2023, que acontecerá em Seul, Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Samsung

📝 Soundbar Samsung: onde comprar e qual modelo escolher? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como assistir ao Galaxy Unpacked 2023 pelo YouTube

O Galaxy Unpacked será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Samsung no YouTube (youtube.com/c/Samsung). A transmissão em inglês começará às 7h, mas o canal da Samsung Brasil também reproduzirá o evento em tempo real, com início marcado para as 7h50, no horário de Brasília. É possível assistir pelo computador, no aplicativo para Android e iPhone (iOS), em tablets ou smartTVs.

Como assistir ao Galaxy Unpacked 2023 pelo site da Samsung

O evento também poderá ser assistido ao vivo e de graça pelo site da Samsung Brasil (samsung.com/br/unpacked). Quem quiser acompanhar o Galaxy Unpacked em primeira mão também poderá recorrer às redes sociais da Samsung. De acordo com a companhia, o evento será transmitido ao vivo pelos perfis oficiais da empresa no TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. O início da live nesses canais também será às 7h50, no horário de Brasília.

2 de 2 Site da Samsung Brasil transmite o Galaxy Unpacked 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Samsung Brasil Site da Samsung Brasil transmite o Galaxy Unpacked 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Samsung Brasil

O que esperar do Galaxy Unpacked 2023?

Uma das estrelas do Galaxy Unpacked 2023 deve ser o Galaxy Z Flip 5, que poderá ter uma tela externa maior que a geração anterior, um display complementar ao lado do conjunto de câmeras e a presença de uma câmera mais potente. Já sobre o Galaxy Z Fold 5 não há muitas informações sobre possíveis novidades, mas espera-se que ele apresente uma dobradiça com um vinco mais sutil sobre a tela. Os próximos celulares também podem ser mais finos e mais leves que as versões passadas.