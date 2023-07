Generate with Remini: como fazer foto de gravidez com app de IA grátis

Já pensou em usar a inteligência artificial do Remini para fazer uma foto de gravidez? Ou até mesmo simular como seria seu bebês? A tendência está se espalhando pelas redes sociais e já foi compartilhada pelas influenciadoras Pequena Lo, Giovanna Ferrarezi e Julha Maier. O aplicativo de edição de fotos disponível para Android e iPhone (iOS) mescla recursos de IA com selfies enviadas pelos usuários para criar os mais variados modelos de imagens, incluindo fotos de mulheres grávidas e bebês. Os registros impressionam pelos detalhes e pelo traços bem realistas e parecidos com a pessoa que solicitou. A seguir, confira o passo a passo para fazer essa trend do Remini.