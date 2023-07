Genially: como fazer slides com site de templates prontos

Genially é uma plataforma online para criar slides de forma rápida. O site disponibiliza vários templates de apresentações, com recursos gratuitos para atender às demandas do usuário. Além disso, a ferramenta conta com pacotes premium, que liberam mais funções e têm preços entre US$ 7,49 (R$ 36, aproximadamente) a US$ 70,79 (R$ 340, em conversão direta). Por lá, é possível compartilhar o documento para edição em conjunto, mas o seu diferencial nas apresentações interativas. No tutorial a seguir, veja como usar o Genially para criar slides.