Grêmio x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Grêmio e Botafogo se enfrentam, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (9), em jogo válido pela 14ª do Campeonato Brasileiro 2023. A partida acontece na Arena do Grêmio e contará com transmissão ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere . Os assinantes do plano “ Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do pacote Premiere podem assistir ao sinal em tempo real online pelo Globoplay. O streaming pode ser acessado em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para quem não tem cadastro, a assinatura custa a partir de R$ 49,90 no modelo mensal e R$ 42,90 no formato anual.

Líder absoluto do Brasileirão, o Botafogo quer vencer para manter a boa vantagem para seus concorrentes. Já o Grêmio é o atual vice-líder e busca uma vitória para se aproximar do rival. Confira, abaixo, as prováveis escalações e como assistir ao duelo entre Grêmio e Botafogo vivo e online no Globoplay.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann, João Pedro, Villasanti, Carballo, Reinaldo, Bitello, Cristaldo e Suárez (Vina).

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Adryelson (Sampaio), Cuesta, Hugo, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo, Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Grêmio x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Grêmio contra o Botafogo pelo Brasileirão 2023 ao vivo, abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas) na web. Então, no canto superior direito, vá no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar o serviço;

Passo 2. Após estar logado, clique na guia "Agora na TV" para acessar as transmissões ao vivo disponíveis;

Passo 3. Na hora prevista, role o guia de canais e selecione o canal SporTV ou Premiere para que a transmissão comece. Vale lembrar, mais uma vez, que o jogo só pode ser assistido por assinantes.

Grêmio x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o confronto entre os líderes do Brasileirão 2023 ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay. Em seguida, toque no ícone do avatar, que fica na parte superior direita, para fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante da plataforma;

Passo 2. Com login concluído, pressione a seção "Agora" para assistir às transmissões ao vivo do streaming. No horário do jogo, deslize os canais e escolha SporTV ou Premiere. Feito isso, a transmissão da partida de hoje iniciará imediantamente.

Pronto. Agora que você já viu como fazer para acessar o sinal dos canais SporTV ou Premiere em tempo real online, abra o Globoplay para assistir ao duelo entre Grêmio e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2023.

