Inglaterra x Dinamarca: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Feminina

Inglaterra e Dinamarca se enfrentam, às 5h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (28), pela segunda rodada do Grupo D na Copa do Mundo Feminina de 2023. A partida acontecerá no estádio Sydney Football Stadium, na cidade de Sydney, Austrália, com transmissão ao vivo e grátis pelo FIFA+, plataforma de streaming da FIFA. O site pode ser acessado pelo navegador ou app para Android e iPhone (iOS). A arbitragem da partida ficará com Tess Olofsson, da Suécia.