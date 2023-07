Japão x Zâmbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Feminina ao vivo

Zâmbia e Japão se enfrentam neste sábado (22) pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. A partida será realizada no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia, e tem início previsto para as 4h (horário de Brasília). A transmissão será realizada pelo FIFA+, mas também será possível assistir ao vivo por meio da CazéTV e do Globoplay, que retransmite o sinal do Sportv em tempo real. Confira, a seguir, o retrospecto das seleções, as prováveis escalações e como assistir a Zâmbia e Japão ao vivo.