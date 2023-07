Juventus x Milan ao vivo: onde assistir ao amistoso internacional hoje

Juventus e Milan fazem, às 23h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), o clássico italiano válido pela Soccer Champions Tour 2023. Disputado no Dignity Health Sports Park, em Carson, nos Estados Unidos, o duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal TNT Sports. Os assinantes do HBO Max podem assistir a retransmissão da emissora online e em tempo real pelo PC e no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Os streaming conta com planos de assinatura com valores a partir de R$ 34,90.

Ambas as equipes estão participando de amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. A Juve chega para fazer ser primeiro jogo na temporada 2023/2024. Já o Milan, faz seu terceiro jogo e vem de uma derrota pelo placar de 3 a 2 para o Real Madrid. Veja, a seguir, os prováveis times iniciais e como assistir o clássico entre Juventus e Milan pela Soccer Champions Tour ao vivo e online no HBO Max.

1 de 6 Juventus x Milan ao vivo: amistoso italiano de pré-temporada tem transmissão online no HBO Max — Foto: Reprodução/Site Dignity Health Sports Park Juventus x Milan ao vivo: amistoso italiano de pré-temporada tem transmissão online no HBO Max — Foto: Reprodução/Site Dignity Health Sports Park

Provável escalação da Juventus

Szczęsny, Danilo, Bremer (Bonucci), Gatti, Alex Sandro, Locatelli, Fagioli, Kostić, Chiesa, Kean (Milik) e Vlahović. Técnico: Massimiliano Allegri.

Provável escalação do Milan

Sportiello, Calabria, Gabbia (Simic), Tomori, Florenzi, Loftus-Cheek, Pobega, Krunic, Junior Messias, Colombo (Okafor) e Pulisic. Técnico: Stefano Pioli.

Juventus x Milan ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir o clássico italiano amistoso de hoje ao vivo, entre no site do HBO Max ("play.hbomax.com", sem aspas), faça login e vá no banner do jogo. Se ele não estiver aparecendo, role a tela;

2 de 6 Após abrir o site do HBO Max, espectador deve rolar a página até encontrar a área de jogos ao vivo para assistir a transmissão online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após abrir o site do HBO Max, espectador deve rolar a página até encontrar a área de jogos ao vivo para assistir a transmissão online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Ache a seção de jogos de futebol. Nela, selecione o embate entre Juventus e Milan;

3 de 6 Selecionar o banner correto permite ao torcedor acompanhar Juventus x Milan pelo HBO Max ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Selecionar o banner correto permite ao torcedor acompanhar Juventus x Milan pelo HBO Max ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora prevista, acione o botão "play" para a transmissão ao vivo começar.

4 de 6 Botão "play" deve ser pressionado para dar início à transmissão do clássico italiano ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Botão "play" deve ser pressionado para dar início à transmissão do clássico italiano ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Juventus x Milan ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o jogo da Juventus contra o Milan ao vivo no celular, inicie o app do HBO Max e faça login. Depois, pressione o destaque do clássico. Caso ele não esteja disponível, deslize a página e, no campo com as partidas ao vivo, toque no banner correto;

5 de 6 A transmissão de Juventus vs Milan está disponível ao vivo e online no celular, por meio do app HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade A transmissão de Juventus vs Milan está disponível ao vivo e online no celular, por meio do app HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. No horário marcado, pressione o botão "play" para que a transmissão inicie automaticamente.

6 de 6 Telespectador deve acionar o botão "play" para acompanhar Juventus x Milan ao vivo e online no HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Telespectador deve acionar o botão "play" para acompanhar Juventus x Milan ao vivo e online no HBO Max — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como fazer para acessar o sinal da TNT Sports em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e faça login no HBO Max para acompanhar o clássico italiano.

