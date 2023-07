Let's Hike: app traz mapas, rotas e dicas de trilhas; veja como usar

O aplicativo Let’s Hike pode ser uma opção para quem deseja planejar as trilhas de maneira prática. O programa também sugere rotas de acordo com a seleção de filtros e reúne as principais características do destino, como duração, condições do terreno e atrações próximas. O aplicativo está disponível para celulares Android , mas também pode ser baixado no iPhone ( iOS ) .

No Let’s Hike é possível criar uma lista de trilhas, marcar as favoritas, atribuir notas para os caminhos, fazer check-ins e compartilhar as impressões e opinião do local com outros trilheiros. Confira o tutorial a seguir para aprender como se cadastrar e como utilizar as ferramentas oferecidas pelo aplicativo.

Como fazer o cadastro no Let’s Hike

Passo 1. Baixe o aplicativo na Google Play Store ou App Store. A primeira tela pede autorização para acessar a localização do dispositivo. Escolha a opção “Durante o uso do app”. Em seguida, será necessário realizar um cadastro. Toque no símbolo do usuário, na parte superior à direita para iniciar o registro.

Passo 2. Neste primeiro momento, selecione a opção “Registrar”, que se encontra ao lado de “Login”, depois, basta preencha os campos “Nome Completo”, “E-mail”, “Data de nascimento”, “Cidade”, “Telefone”, “Sexo”, “Senha” e “Confirme a senha”. Após informar os dados requisitados, basta clicar em “Cadastrar” e o processo será concluído.

Como utilizar o Let’s Hike

Passo 1. Ao concluir o cadastro, o programa redirecionará o usuário para a área pessoal, que traz as trilhas realizadas, os caminhos favoritos e as distâncias percorridas. Para localizar uma rota na proximidade, clique em “Minha área”. O app possui uma interface simplificada, com as trilhas apresentadas em um formato de lista, uma barra de buscas manuais e uma opção “Filtrar”.

Passo 2. Em “Filtrar”, é possível localizar as características da rota ideal, com base na localização atual. Para isso, basta deslizar os botões verdes para esquerda ou direita. O aplicativo também oferece outras opções, que permitem selecionar as condições do terreno, a localidade da região e quais os tipos de atrações que o usuário espera encontrar na rota, como cachoeiras, restaurantes ou lanchonetes. Após realizar as configurações, deslize a tela para baixo e clique no botão verde “Filtrar”.

Passo 3. Na sequência, o aplicativo retorna com os resultados da busca. Analise a lista de opções e escolha uma trilha, clicando sobre ela. Em seguida, o app apresentará uma descrição completa do local e algumas dicas que podem facilitar a aventura. Para colocar o caminho na lista de favoritos, basta clicar no coração que fica logo abaixo da foto.

Passo 4. Ao clicar no botão “Direções Até a Trilha”, o usuário é redirecionado para algum aplicativo de mapa, como Waze ou Google Maps, que irão traçar a rota da casa do usuário até a trilha escolhida.

Passo 5. Abaixo do mapa, encontram-se algumas informações sobre a trilha, como a extensão do trajeto, o nível de periculosidades, as condições do terreno e a intensidade da atividade. Para cada item, o aplicativo atribui uma nota entre zero e cinco. Também é possível visualizar quais são as atrações e facilidades que o caminho oferece.

Passo 6. Após apresentar as principais características do trajeto, aparecem registros com avaliações e comentários de usuários que já realizaram a trilha. Para adicionar uma opinião, basta clicar no botão “Adicionar Comentário”. Para iniciar a caminhada, clique no botão verde “Iniciar a Trilha”. Nessa etapa, o app cronometra a atividade e sinaliza quantos quilômetros foram percorridos.

