Mensagem de 'bem-vindo, julho': saiba encontrar para enviar no WhatsApp

Mensagem de bem-vindo Julho para enviar no WhatsApp: saiba achar com o Canva e PicsArt — Foto: Divulgação/Canva

Passo 1. Para encontrar os modelos pré-prontos no Canva, abra o aplicativo, clique no campo “Busque conteúdo seu ou do Canva” e pesquise por “Julho”. É preciso pressionar o campo “Modelos” para que apareçam os modelos já produzidos por outros usuários;

Passo 2. Caso não apareça a descrição “$ Pago” no canto inferior de cada design, o que significa ter acesso apenas mediante pagamento, é possível compartilhá-lo através do WhatsApp. Para isso, clique na imagem que desejar;

Passo 4. Após isso, basta clicar no ícone do WhatsApp e enviar para o contato que desejar.

Envio de modelo pré-pronto do Canva para conversa no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 1. O procedimento no Picsart é semelhante ao do Canva. Inicialmente, abra o app e clique no ícone de lupa, localizado no canto superior direito. Digite “Bem Vindo Mês de Julho” e aperte no campo “Imagens” para uma lista com diversos modelos pré-prontos ser exibida;