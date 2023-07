Meu Top 5 Taylor Swift Eras no Spotify: veja como fazer

:Os fãs da cantora Taylor Swift ganharam mais uma ferramenta para se preparar para a turnê "The Eras Tour", que chega ao Brasil em novembro de 2023. O Spotify lançou nesta quarta-feira (26) o Top 5 Taylor Swift Eras, uma plataforma que permite que os usuários façam um ranking de diferentes fases e álbuns da carreira da cantora americana. A lista que pode ser compartilhada já viralizou nas redes sociais. A experiência criada pelo streaming de música foi lançada anteriormente com outros artistas como The Weeknd, Kendrick Lamar, Rosalía e BTS.

Para conseguir fazer o ranking, o usuário precisa ter a versão mais atualizada do aplicativo de música no celular. Para checar essa informação, basta procurar pelo app na Google Play Store ou App Store. A página mostra logo no início se há uma nova versão pendente para download. depois disso, é só seguir o passo a passo a seguir para fazer o Top 5 Taylor Swift no Spotify.

1 de 3 Meu Top 5 Taylor Swift Eras no Spotify permite fazer ranking dos álbuns da cantora — Foto: Divulgação/Spotify Meu Top 5 Taylor Swift Eras no Spotify permite fazer ranking dos álbuns da cantora — Foto: Divulgação/Spotify

📝 Alguém conhece um bom site de vendas de ingressos? Participe no Fórum do TechTudo

Passo 1: Acesse o site spotify.com/top5 no seu celular. Clique na seta na parte inferior direita da tela para começar. A tela seguinte vai mostrar as eras da Taylor Swift. Você pode ir passando por elas nas setas posicionadas na parte inferior da tela. Quando encontrar o álbum para incluir na lista, basta apertar o "+" nos quadrados na parte superior. Se mudar de ideia, é só apertar em "remover" na parte inferior ou no "x" abaixo da miniatura do álbum.

2 de 3 Taylor Switft no Spotify: Veja como fazer ranking das Eras da cantora — Foto: Reprodução/Spotify Taylor Switft no Spotify: Veja como fazer ranking das Eras da cantora — Foto: Reprodução/Spotify

Passo 2: Depois de montar a lista, clique em "avançar". Na página seguinte você pode mudar a ordem do Top 5 da Taylor Swift. Ao final do processo, aperte em "fixar". Por fim, você pode escolher compartilhar o ranking pelo link, stories do Instagram, Twitter ou até baixar a lista.

3 de 3 Tutorial ensina como fazer Meu Top 5 Taylor Swift Eras no Spotify — Foto: Reprodução/Spotify Tutorial ensina como fazer Meu Top 5 Taylor Swift Eras no Spotify — Foto: Reprodução/Spotify

"The Eras Tour" no Brasil: confira datas

Taylor Swift fará seis shows da "The Eras Tour" no Brasil. No Rio de Janeiro, as apresentações vão ocorrer nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Já em São Paulo, os fãs poderão encontrar a cantora nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque. Os preços dos ingressos — já esgotados — variam de R$190 a R$1050.

Veja também: Como fazer RG online? Veja sites para agendamento de identidade