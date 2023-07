Minecraft Pocket Edition: veja como instalar mods no game de construir

Minecraft Pocket Edition, chamado de Minecraft PE, é versão do popular jogo independente de blocos para celulares Android e iOS (iPhone). Assim como na edição de PC, você também pode colocar modificações para personalizar o seu mundo. Mods são versões modificadas do game feitas por terceiros e instaladas como APK. Para instalar mods no Minecraft Pocket Edition, você precisará fazer download do aplicativo BlockLauncher. Veja como instalar mods em Minecraft Pocket Edition, a versão "de bolso" de Minecraft.