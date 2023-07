Missa do Padre Marcelo Rossi hoje: como assistir à cerimônia ao vivo

É possível assistir às missas do Padre Marcelo Rossi ao vivo pela Internet. As celebrações são realizadas no Santuário Mãe de Deus, em São Paulo, e transmitidas em tempo real pelo canal do religioso no YouTube. A página exibe as cerimônias nas quintas-feiras, às 20h, e aos domingos, às 9h, no horário de Brasília. No canal, também é possível acessar músicas de vários álbuns do sacerdote e vídeos diários com orações diárias e a reza do Terço Bizantino. Confira, a seguir, como assistir à missa do Padre Marcelo Rossi ao vivo pela internet.