Need for Speed Unbound: veja requisitos e como jogar de graça no PC

Need for Speed Unbound, lançamento mais recente da série de corrida da Electronic Arts, está de graça por tempo limitado no Steam. Até domingo (23), os usuários podem experimentar o game na íntegra, sem custo adicional, e se divertir no submundo das corridas ilegais de rua. Quem quiser garantir o game também pode aproveitar que ele está com 70% de desconto na plataforma até 27 de julho. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz detalhes de como baixar Need for Speed Unbound de graça no PC. Confira: