A Meta , empresa responsável pelo Instagram e Facebook , anunciou o lançamento do app Threads, um concorrente de peso para o Twitter . Com a promessa de ser uma rede social descentralizada e independente, o Threads é um app no qual será possível compartilhar textos, importar listas de seguidores do Instagram e usar funções como botões de curtir, comentar e repostar. O lançamento oficial do app para Android e iPhone ( iOS ) deve ocorrer na próxima quinta-feira (06), mas os usuários do sistema iOS já podem visualizar a ferramenta na App Store . A seguir, confira todos os detalhes sobre a plataforma!

O que é Threads?

O app Threads é uma rede social que permite aos usuários, criadores de conteúdo e figuras públicas compartilharem atualizações de texto sobre seus interesses. Nesse sentido, o app visa oferecer uma experiência similar ao Twitter, com foco em uma interface familiar e intuitiva, o que ajudará na transição de usuários entre as plataformas. Com botões de compartilhamento de postagens, curtidas e área para comentários, o Threads irá possibilitar uma interação efetiva que engloba perfis pessoais e organizacionais.

Como funciona o Threads?

O Threads oferece diversas funções e recursos que facilitam o uso. O primeiro deles é o login com a conta do Instagram e a sincronização de contatos entre as redes sociais. Os usuários também poderão criar listas e podem decidir se uma postagem terá respostas abertas ao público ou restritas a seguidores . Além disso, as funcionalidades básicas de uma rede social, como envio de fotos, vídeos, histórias, mensagens, curtidas, comentários e reportagens estarão disponíveis. Uma característica interessante é que as conversas feitas no Threads ficam salvas no Direct, o que possibilita a comunicação com usuários que não possuem o app utilizando apenas o Instagram.

Quando o Threads vai ser lançado?

A data oficial de lançamento para Android e iOS (iPhone) é no dia 6 de julh (quinta-feira). A partir daí o Threads poderá ser baixado por meio da App Store (iPhone) e Play Store (Android).

Lançamento em meio a polêmicas no Twitter

O lançamento da nova rede social da meta surge num momento de muitas polêmicas envolvendo o Twitter. Desde que assumiu o controle da rede social no final do ano passado, o bilionário Elon Musk vem tomando decisões polêmicas sobre o uso da plataforma que tem gerado o descontentamento de usuários assíduos.

A modificação mais recente foi anunciada em 1 de julho, quando Musk informou a limitação de visualização de postagens para usuários verificados e não verificados. Aqueles que comprarem o selo azul poderão visualizar até 6 mil tweets por dia, enquanto os demais verão apenas de 300 a 600 postagens ao dia. A postagem de Musk não deixou claro o que constituía uma 'visualização' ou uma 'postagem', assim as respostas poderiam contar para o limite, enquanto os anúncios poderiam não contar.

A medida não agradou os usuários, o que gerou ainda mais polêmica a respeito do aplicativo. Com essa pressão, Elon Musk aumentou os limites para 10 mil visualizações para usuários verificados e mil para usuários não verificados. De toda forma, oslimites ainda prejudicam a experiência dos usuários gratuitos.

Algumas explicações para essas limitações podem ser a falta de pagamento de serviços usados pelo Twitter, incluindo hospedagem em nuvem do Google. Outro ponto seria a instabilidade que o Twitter está enfrentando devido às solicitações de dados não respondidas, possivelmente relacionadas à exigência de login antes da visualização de conteúdo, mas nada foi confirmado até agora.

Easter egg no Instagram

Os usuários que pesquisarem por Threads no Instagram vão receber uma resposta divertida. Ao lado da barra de pesquisa, pode-se encontrar um ícone vermelho que, ao ser clicado, direciona para um convite personalizado com o nome do usuário, data e hora de lançamento do concorrente do Twitter e um contador regressivo. O convite ainda permite clicar sobre um botão de lembrete, que notificará a respeito do lançamento do aplicativo.

Como baixar o Threads

No seu celular encontre e clique na loja de aplicativos (Play Store para Android e App Store para iPhone). Em seguida, use a barra de pesquisa no topo da tela e digite "Threads”. Na lista de aplicativos sugeridos, escolha aquele correspondente ao ícone do Threads da Meta e depois clique em Instalar. Por fim, aguarde até que o aplicativo seja baixado e instalado no seu dispositivo. Lembre-se de que o download poderá ser realizado apenas na quinta-feira (06/07), após as 11 horas da manhã!