O que significa Mavie? App ajuda a descobrir o significado dos nomes

Nos últimos dias, as buscas pelo significado do termo “Mavie” cresceram significativamente. O motivo? A revelação de que o casal Neymar Jr. e Bruna Biancardi vão batizar a filha com esse nome. Se você se interessa por esse tipo de assunto, saiba que existem aplicativos que ajudam a descobrir a definição e muitas outras características por trás de nomes, como o app Significado dos Nomes, disponível para Android. A seguir, a gente te conta o que significa o nome “Mavie” e ainda ensina o passo a passo para descobrir mais detalhes sobre centenas de nomes usando openas um app.