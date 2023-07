Palmeiras x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Palmeiras e Flamengo se enfrentam, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (8), em partida válida pela 14ª do Campeonato Brasileiro 2023. Disputado no Estádio Allianz Parque, o jogo será transmitido ao vivo na TV fechada pelo SporTV e pelo Premiere . O sinal em tempo real dos canais pode ser acessado online no Globoplay pelos assinantes do plano "Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do pacote Premiere. A assinatura do serviço custa a partir de R$ 49,90 no formato mensal e R$ 42,90 na opção anual.

O Flamengo ocupa a terceira posição do campeonato e o Palmeiras está logo atrás, em quarto lugar. Ambos os times buscam a vitória para se aproximar do Botafogo, atual líder do Brasileirão. Veja, a seguir, os prováveis times titulares e como assistir ao jogo entre Palmeiras e Flamengo ao vivo e online no Globoplay.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo), Piquerez, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga, Artur, Dudu e Rony (Endrick).

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira), Ayrton Lucas, Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro (Gabigol).

Palmeiras x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir ao duelo disputado entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão 2023 ao vivo, entre no site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). A seguir, no canto superior direito, dê um clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou assinar um plano;

Passo 2. Após ter feito login, vá na aba "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Passo 3. Na hora do jogo, deslize o guia de canais e escolha o canal SporTV ou Premiere para iniciar a transmissão.

Palmeiras x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a rodada do Brasileirão 2023 ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay. Então, pressione o ícone do avatar, localizado na parte superior direita, para fazer login com uma Conta Globo ou assinar o serviço;

Passo 2. Com login feito, toque na seção "Agora" para visualizar as transmissões ao vivo do streaming. No horário marcado, role os canais e pressione em SporTV ou Premiere. Assim, a transmissão do confronto se iniciará automaticamente.

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal dos canais SporTV ou Premiere em tempo real online, acesse o Globoplay para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro 2023.

