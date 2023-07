Payday 3: como baixar e jogar a beta do game no Xbox ou PC via Steam

Payday 3, sequência dos games de ação com tiroteio tático e assaltos planejados, será lançado em 21 de setembro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Quem se interessar pode tentar se inscrever na fase de testes beta do jogo, que vai acontecer entre os dias 2 e 7 de agosto, apenas para consoles da Microsoft e no PC (via Steam).