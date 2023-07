Pi no WhatsApp: veja número e como usar Inteligência Artificial

Pi, your personal AI é um chatbot de Inteligência Artificial lançado pela Inflection AI em maio desde ano. A ferramenta é gratuita e pode ser integrada ao WhatsApp, permitindo um acesso prático e rápido à plataforma. Para isso, basta adicionar um número aos contatos do telefone e localizá-lo no mensageiro para iniciar a interação. O objetivo do serviço é funcionar como uma assistente pessoal, que oferece dicas sobre diversos assuntos, traduz e resume textos e até mesmo auxilia na organização da rotina. Vale destacar que a ferramenta também pode ser usada pelo navegador através do site oficial (pi.ai/talk) e por um aplicativo próprio para iPhone (iOS), disponível na App Store. Nas linhas a seguir, veja como adicionar o número do Pi assistente virtual ao seu telefone e aprenda a usar alguns dos seus principais recursos.