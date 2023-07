Quer usar as roupas da Barbie? Teste esse filtro com looks do filme

Para usar as roupas e acessórios virtuais, basta escanear um Snapcode com a câmera do celular. Todos os conteúdos gerados poderão sem compartilhados via mensagens Snap ou Snapchat Stories. Além disso, também é possível salvar as fotos e vídeos na galeria do celular e fazer o compartilhamento em outras redes sociais. No tutorial a seguir, saiba como usar seu celular para brincar com os figurinos da boneca mais famosa do mundo.