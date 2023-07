Quer viajar mais barato? Essa ferramenta gratuita pode ajudar você

É possível viajar com economia utilizando as ferramentas certas. O KAYAK conta com o recurso "Melhor Momento para Viajar", que ajuda a entender qual é o melhor momento para marcar uma viagem. Para isso, a plataforma leva em consideração fatores como o preço médio da passagem, a demanda pelo destino e a temperatura do local. O cálculo ajuda turistas a planejarem seus passeios em épocas menos concorridas e com boas condições climáticas, sugerindo roteiros com o melhor custo-benefício.