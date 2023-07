Remodeled.AI: inteligência artificial ajuda a decorar sua casa; saiba usar

Remodeled.AI é uma plataforma de inteligência artificial voltada para design de interiores. Embora só esteja disponível em inglês, seu funcionamento é bem simples: basta disponibilizar uma foto do cômodo que você deseja decorar e selecionar um estilo. Em seguida, o site montará uma opção de decoração para o lugar. O Remodeled.AI, em sua versão gratuita, permite gerar até três imagens, enquanto a versão Pro permite até 100 renderizações por US$ 13 (cerca de R$ 52, em conversão direta) mensais.

Vale dizer, porém, que, no modelo grátis, a ferramenta compartilha as imagens geradas por você com toda a base de usuários. No tutorial a seguir, saiba ter ideias de decoração usando o Remodeled.AI.

1 de 7 Inteligência artificial Remodeled.AI decora ambientes por você — Foto: Divulgação/Pexels Inteligência artificial Remodeled.AI decora ambientes por você — Foto: Divulgação/Pexels

Como ter ideias de decoração com o Remodeled AI

Passo 1. Primeiro, acesse o site do Remodeled.ai (https://remodeled.ai/) e toque em ''Generate your room'';

2 de 7 Botão ''Generate your room'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão ''Generate your room'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Na próxima etapa, você deve criar uma conta ou fazer login. Para se registrar, toque em ''Sign up for a free account'' ("inscreva-se em uma conta gratuita", em tradução livre) para fazer o cadastro do zero, ou selecione ''Login with Google'' para logar na plataforma com uma conta Gmail;

3 de 7 Página de login em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Página de login em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Agora, para gerar a sua imagem, clique em '''Drag and drop an image, or tap to select'' ("Arraste e solte uma imagem ou toque para selecionar", em tradução direta);

4 de 7 Área de upload de arquivo em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Área de upload de arquivo em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Para selecionar o estilo de decoração da imagem, selecione ''Click to select themes'' ("clique para escolher um tema") e, em seguida, escolha o estilo de sua preferência. Para isso, basta tocar sobre o nome correspondente;

5 de 7 Botão ''Click to select themes'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão ''Click to select themes'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Em seguida, indiqueo cômodo da casa em "Room". Há opções diversas, como banheiro, sala, cozinha e quarto. Depois, toque no botão ''Generate'' ("gerar");

6 de 7 Caixa de seleção e botão ''Generate'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa de seleção e botão ''Generate'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Por fim, a plataforma apresentará a imagem gerada pela IA ao lado de sua imagem original.

7 de 7 Imagem gerada pelo Remodeled.Ai em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Imagem gerada pelo Remodeled.Ai em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Remodeled.ai

