São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5) na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil 2023. O jogo inicia às 19h30, no horário de Brasília, e será realizado no Morumbi, na capital paulista. O Choque-Rei será transmitido ao vivo pelo Prime Video, com sinal exclusivo para assinantes do serviço, e poderá ser assistido no computador e no celular. A partida da volta ocorre no próximo dia 13 de julho, no Allianz Parque. Confira, a seguir, como assistir a São Paulo e Palmeiras pelo Amazon Prime Video.