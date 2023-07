Sorteio Libertadores 2023: onde assistir à definição das oitavas de final

O sorteio dos confrontos da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023 acontece às 13h (horário de Brasília) desta quarta-feira (5), na sede da Conmebol, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. A cerimônia, que também definirá o chaveamento dos times até a decisão do campeonato — marcada para o dia 4 de novembro, no Estádio do Maracanã —, será transmitida ao vivo e online no Star+ , que retransmite o sinal da ESPN em tempo real para seus assinantes. O serviço de streaming é pago e pode ser acessado em navegadores ou no app para Android e iPhone ( iOS ).

Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras são os clubes brasileiros que seguem na luta por uma vaga na final da Libertadores. Veja, a seguir, a composição dos potes, como vai funcionar o sorteio e como assistir ao vivo e online à definição dos duelos da Libertadores 2023 no Star+.

Como ficou a divisão dos potes para o sorteio da Libertadores 2023?

Pote 1 - primeiros colocados dos grupos

Palmeiras (BRA) – Grupo C

Olímpia (PAR) – Grupo H

Racing (ARG) – Grupo A

Boca Juniors (ARG) – Grupo F

Athletico-PR (BRA) – Grupo G

Independiente Del Valle (EQU) – Grupo E

Internacional (BRA) – Grupo B

Fluminense (BRA) – Grupo D

Pote 2 - segundos colocados dos grupos

Bolívar (BOL) – Grupo C

Flamengo (BRA) – Grupo A

Nacional (URU) – Grupo B

Argentinos Juniors (ARG) – Grupo E

Atlético-MG (BRA) – Grupo G

River Plate (ARG) – Grupo D

Atlético Nacional (COL) – Grupo H

Deportivo Pereira (COL) – Grupo F

Como será o sorteio do mata-mata da Libertadores 2023?

Os 16 times classificados para as oitavas de final da competição foram separados em dois potes. No Pote 1, estão os oito primeiros colocados de cada grupo na primeira fase e, no Pote 2, os oito segundos colocados. Assim, será sorteada uma equipe do Pote 1 para enfrentar outra do Pote 2, até se formarem os oito confrontos de ida e volta desta fase. Vale lembrar que as equipes do Pote 1 serão mandantes no segundo jogo - ou seja, definirão a classificação em casa.

Copa Libertadores 2023: como assistir ao sorteio das oitavas de final pelo PC

Passo 1. Para descobrir os enfrentamentos das oitavas de final da Libertadores 2023 ao vivo, entre no site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Logo depois, dê um clique na guia "ESPN";

Passo 2. Agora, role a tela até encontrar a seção "Esportes". Nela, escolha o ícone de bola de futebol;

Passo 3. Então, vá na aba "Conmebol Libertadores" e clique no banner do sorteio;

Passo 4. Na hora marcada, a transmissão ao vivo do evento começará automaticamente.

Copa Libertadores 2023: como assistir ao sorteio das oitavas de final pelo celular

Passo 1. Para assistir o sorteio do mata-mata das Copa Libertadores hoje ao vivo pelo celular, abra o app do Star+ e faça login. Em seguida, escolha a seção "ESPN". Feito isso, role a tela e toque no ícone de bola de futebol;

Passo 2. Nesta etapa, vá no campo "Ao Vivo e A Seguir" e pressione o destaque do sorteio para que a transmissão comece no horário previsto.

Pronto. Agora que você já aprendeu como fazer para acessar o sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e abra o Star+ com a sua conta para acompanhar o sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores 2023.

