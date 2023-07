'Sou LuzIA' no WhatsApp: como usar a nova Inteligência Artificial

A inteligência artificial LuzIA chegou recentemente ao Brasil e promete simplificar o acesso a ferramentas de Machine Learning, como o ChatGPT . Isso porque o bate-papo com a assistente pode ser realizado através de um número do WhatsApp . O mensageiro funciona como um canal, onde os usuários enviam comandos de texto ou voz, e recebem as respostas sem a necessidade de baixar outros apps ou fazer um cadastro. O serviço apresenta diferentes recursos úteis, como a transcrição de mensagens de voz, tradução de textos, criação de resumos e até ajuda na elaboração de listas para o dia a dia. A seguir, veja como usar a sou LuzIA e conheça alguns comandos úteis que você pode aproveitar.

'Sou Luzia': veja como iniciar um bate-papo com o bot de inteligência artificial que funciona através do WhatsApp

Como usar a LuzIA no WhatsApp? Confira número

Passo 1. Para começar a falar com a LuzIA use número do WhatsApp ou o link oficial (https://soyluzia.com/). Basta salvar o número 11 97255-3036 na agenda do telefone e enviar mensagens para o contato. Caso use o link, ao ser redirecionado para o WhatsApp, toque no botão “Iniciar conversa”.

Veja como acessar LuzIA pelo link da página oficial

Passo 2. Envie a mensagem pré-definida pela plataforma para o número do WhatsApp. Em seguida, você terá acesso a uma introdução sobre a assistente de inteligência artificial.

Para iniciar um bate-papo, basta enviar a mensagem pré-definida para a LuzIA

Passo 3. Para gerar imagens, envie o comando “Imagine (imagem que você gostaria de ver)”. Por exemplo: “Imagine um céu nublado”. Em seguida, você também pode enviar o pedido “Traduzir texto”, para que a LuzIA faça traduções de trechos escritos em outros idiomas.

Bot de inteligência artificial LuzIA gera imagens e realiza a tradução de textos escritos em outros idiomas

Passo 4. Com o comando “Transcrever áudio”, você poderá encaminhar áudios recebidos no mensageiro para que a sou LuzIA faça a transcrição, poupando o tempo de ouvi-los. Outro recurso interessante pode ser acessado com as mensagens “Planejar uma rotina” e “Ajudar em uma lista de tarefas” para receber dicas que podem ajudar na organização do dia a dia.

Com a 'Sou Luzia', usuários podem fazer a transcrição de áudios e receber dicas de otimização da rotina

